Coup de chaleur mortel pour un travailleur en forêt près de Baie-Comeau

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a conclu que Jean-Charles Junior Wapistan, travailleur de Construction Tawich Inc. mort près de Baie-Comeau en aout 2021, est décédé d'un coup de chaleur.

Le travailleur de Construction Tawich inc. avait été retrouvé évanoui dans la forêt par des collègues, le 17 août 2021, quelques minutes après la fin de sa journée de travail. Les secours avaient été appelés sur les lieux et il avait été transporté à un centre hospitalier, où son décès avait été constaté.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST affirme que Jean-Charles Junior Wapistan a subi un coup de chaleur à la fin de sa journée d’abattage manuel en forêt alors que la température de l’air était de plus de 30°C. L'homme avait passé une partie de sa journée à déboiser sur le chantier de construction Micoua-Saguenay le 17 août 2021.

La Commission explique également dans ses conclusions que la gestion de l’exposition des abatteurs manuels aux contraintes thermiques était déficiente au sein de l'entreprise, ce qui a amené le travailleur à dépasser les valeurs limites admissibles d’exposition pour le travail effectué.

L'organisme affirme que plusieurs solutions existent pour prévenir les accidents liés au coups de chaleur particulièrement lors des travaux de déboisement en forêt.

Il recommande de planifier l’organisation du travail lors des journées chaudes, d'informer les travailleurs et les superviseurs des dangers d’un coup de chaleur, de fournir de l’eau fraîche aux travailleurs en quantité suffisante, d'aménager des zones de travail et de repos à l’ombre ou dans un endroit frais ou climatisé et d'accorder aux travailleurs des pauses d’une durée appropriée.