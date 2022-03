COVID-19 : hausse des hospitalisations en Ontario; 7 morts

Il y a 88 hospitalisations de plus que la veille en Ontario, mais 2 patients de moins aux soins intensifs.

La province recense un total de 639 hospitalisations, y compris 179 patients aux soins intensifs.

La santé publique déplore 7 décès de plus, portant le bilan à 12 343 morts depuis le début de la pandémie.

Il y a 1447 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Toutefois, ce chiffre représente une sous-évaluation des infections, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

Nombre d'experts préviennent que les cas et les hospitalisations risquent d'augmenter avec la levée des restrictions et la fin du masque obligatoire dans les lieux publics et les écoles lundi. Le gouvernement Ford assure toutefois que la province a la capacité pour y faire face.

Plus de détails à venir