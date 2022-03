Une agression au début de la pandémie en C.-B. se solde par une année de probation

C'était au tout début de la pandémie de COVID-19. Alors que les Canadiens étaient encore sous le choc de l'arrivée d'un nouveau virus identifié pour la première fois en Chine et qui faisait la une en raison de la multiplication des cas d'infection au pays. Dans un dépanneur de Vancouver, un homme dans la cinquantaine en pousse un autre, asiatique et beaucoup plus âgé, à l'extérieur. Ce dernier trébuche, tombe et se cogne la tête au sol. Le tout est capté sur vidéo.