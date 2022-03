Le 311 reçoit 1476 demandes pour l’entretien des ruelles à Winnipeg, en 9 jours

On fait aussi de l’information en format collation.

La longue et lente fonte printanière est en cours. Les résidents de la capitale manitobaine souhaitent que la Ville intervienne et offre un meilleur service de déneigement dans les ruelles.

La Ville se défend en soulignant qu'elle travaille à déneiger les voies arrière dans le but d'améliorer le drainage et les conditions de conduite.

Pour l’ancien employé municipal, Tony Kusiak, l’état des ruelles est épouvantable.

Tony Kusiak admet qu'il a été pris dans certaines des ornières et qu'il a également glissé sur le côté à quelques reprises. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Il vit dans un quartier où il n'y a pas de ruelles, mais quand il vient faire du bénévolat aux missionnaires de la charité sur la rue Aikins, entre les avenues Pritchard et Manitoba, les ornières sont épouvantables.

Vous ne pouvez pas sortir. Je me sens mal pour les gens , a déclaré Tony Kusiak.

« Je suis désolé pour quiconque dans ces endroits essaie de sortir d'un garage. Ce serait terrible. » — Une citation de Tony Kusiak, ancien employé de la ville pendant 36 ans

L’homme,qui conduit un camion, admet qu'il a été pris dans certaines des ornières et qu'il a également glissé sur le côté à quelques reprises.

La Ville fait ce qu'elle peut, mais elle est dans une situation difficile , dit-il.

Face à cette quantité de neige, il admet que les services municipaux ne peuvent pas faire grand-chose.

Selon les résidents, les ruelles du North End sont négligées

Wanda Lawrence, à gauche, et Ed Tulloch disent que le déneigement des ruelles dans leur quartier du North End de Winnipeg a été à peine perceptible cet hiver. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Certains résidents du quartier North End ont l'impression que la Ville néglige presque entièrement leurs ruelles.

Un résident, Ed Tulloch, rapporte qu’il a récemment vu un véhicule coincé dans une voie arrière qui nécessitait six personnes pour le sortir et le mettre en route.

« Les ruelles du North End sont très rarement déneigées […] vous avez des voitures coincées partout. » — Une citation de Ed Tulloch, résident du quartier du North End

Il y a quelques jours, le frère d’Ed Tulloch, qui vit également dans le quartier a célébré le passage d’une déneigeuse de la Ville qui passait dans sa rue pour la deuxième fois depuis que la neige a commencé à tomber l'automne dernier.

Le peu de déneigement rend également les chutes plus fréquentes. Ed Tulloch est tombé sur la glace une poignée de fois cet hiver, tout comme Wanda Lawrence, qui a également eu une entorse à la cheville en trébuchant sur la glace il y a quelques années.

Tiger Belanger qui vit également dans le North End explique que le déneigement insuffisant des ruelles a eu des répercussions sur les trajets qu'il emprunte. Il est notamment obligé de marcher dans les rues plutôt que dans les ruelles ou sur les trottoirs.

En plus des ruelles, la Ville affirme que son objectif est également de nettoyer les passages problématiques des rues résidentielles, tout en continuant à réduire les amoncellements de neige dans le but d'améliorer la visibilité pour les piétons et les automobilistes.

Les résidents peuvent demander le déneigement et signaler un puisard gelé en accédant aux formulaires en ligne.