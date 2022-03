« On n’est pas à se demander si on est pour ou contre les piscines », dit Jean Lamarche

Le conseil municipal a décidé de retirer le point de l’ordre du jour de la dernière séance et d’attendre que le premier magistrat soit présent avant de passer au vote.

On est arrivé avec un bloc monolithique de cinq piscines à revoir. Le conseil a fait le choix judicieux de retirer le point et de les revoir peut-être une par une, parce qu’il est faux de prétendre que ces cinq piscines répondre exactement aux mêmes besoins et que ces cinq piscines-là ont aussi la même [vocation] , explique Jean Lamarche au micro de l’émission Toujours le matin.

Selon lui, le cas de la piscine du parc Lemire, près de la rue Saint-Paul au centre-ville, doit être réévalué, puisqu’elle a une utilité importante et vient répondre à un besoin dans un quartier défavorisé .

« On n’est pas à se demander si on est pour ou contre les piscines, on est en train de se demander comment on peut faire avec notre budget pour maximiser l’offre aux citoyens. » — Une citation de Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Le plan de redressement de la Ville prévoit également la fermeture des bassins aux parcs des Chenaux, Jean-Perron et Anjou cette année, et celle du parc des Ormeaux en 2023.

Je refuse de ne pas voir le budget dans son ensemble. Ce qu’on fait maintenant ce sont des choix. On n’est pas en train de dire qu’on est d’accord ou pas d’accord, on n’est pas en train de dire qu’on aime ou qu’on n’aime pas. On est en train de voir comment on peut faire avec un budget Ville pour offrir des services aux citoyens , ajoute Jean Lamarche.