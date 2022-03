Des Canadiens veulent venir en aide aux Ukrainiens LGBTQ+

Des Canadiens tentent de venir en aide aux Ukrainiens de la communauté LGBTQ+ qui font face à des défis supplémentaires en raison de la guerre et de leur identité.

Le metteur en scène canado-ukrainien, Andrew Kushnir, s'inquiète pour ses amis membres de la communauté lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ en Ukraine. Il est en contact avec ces militants sur le terrain depuis plus de dix ans.

Les dernières semaines ont été profondément effrayantes , dit-il.

C'est une situation très complexe pour les Ukrainiens lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ . Ils sont confrontés à de nombreux défis en ce moment , affirme M. Kushnir.

Certains ont besoin de médicaments pour traiter le VIH, d'autres ont besoin de poursuivre leurs traitements d'hormones qui ont subitement été interrompus , explique celui qui est aussi membre de la communauté lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ .

Andrew Kushnir est en contact avec des militants LGBTQ+ en Ukraine depuis une douzaine d'années. Photo : Hamish Birt

En vertu de la loi martiale, tous les hommes entre 18 ans et 60 ans, y compris les hommes gais et bisexuels, doivent rester dans le pays , ajoute-t-il.

Il y a aussi de graves problèmes auxquels les femmes transgenres doivent faire face , poursuit-il.

Leurs documents ne correspondent pas nécessairement à leur identité de genre ce qui complique les passages, que ce soit d'une ville à l'autre ou pour quitter le pays.

Les personnes lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ ont peur pour leur avenir et craignent d'être ciblées , affirme M. Kushnir.

Il ajoute que les organismes lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'Ukraine comme Munich Kyiv Queer, tentent d'offrir des refuges, de la nourriture et des médicaments aux membres touchés par cette guerre.

Nous devons nous assurer de répondre aux besoins spécifiques de cette communauté , soutient M. Kushnir.

Une double lutte

Le mouvement LGBT est encore nouveau en Ukraine , rappelle-t-il. Les Ukrainiens qui font partie de cette communauté font encore face à de l'homophobie et de la transphobie.

Nous devons penser à ceux qui sont les plus marginalisés dans ces zones de guerre , croit M. Kushnir.

Avec cette guerre, les personnes lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ défendent deux drapeaux , explique le Canadien d'origine ukrainienne.

« Ils croient en l'idée du drapeau ukrainien même si le pays ne les accepte pas encore pleinement. » — Une citation de Andrew Kushnir, metteur en scène gai canado-ukrainien

Il explique que certains membres qui font ouvertement partie de la communauté se battent au front pour défendre leur pays.

[Les Ukrainiens lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ ] sont des gens qui ont une grande vision de ce que l'Ukraine pourrait devenir , ajoute M. Kushnir.

Le passionné de théâtre a rencontré plusieurs membres de cette communauté lors d'un voyage il y a plusieurs années. Il espère que les Canadiens continueront d'aider les Ukrainiens à travers ce marathon .

Ils peuvent envoyer des dons en argent vers des organismes vérifiés comme GenderZ, KyivPride et Cohort NGO , propose-t-il.

Ces fonds iront à des organismes directement en contact avec des Ukrainiens lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ pour leur venir en aide.

Un nouveau programme pour les Ukrainiens lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+

La Metropolitan Community Church Toronto, de son côté, lance une nouvelle initiative pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ au pays ou ceux qui tentent de venir au Canada pour fuir la guerre.

Ces personnes sont très vulnérables , indique le directeur du programme des réfugiés lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ , Dave Kerr.

La guerre en Ukraine a poussé des millions de personnes à fuir vers des pays voisins comme la Pologne et la Hongrie.

Nous sommes très préoccupés par les violations supplémentaires des droits de la personne et les conditions horribles auxquelles de nombreux Ukrainiens LGBTQ+ continueront de faire face lors de leur migration vers d'autres pays d'Europe de l'Est , écrit l'église sur son site web  (Nouvelle fenêtre) [en anglais seulement].

Dave Kerr est le directeur du programme pour les réfugiés LGBTQ+ de MCC Toronto. Photo : Dave Kerr/Metropolitan Community Church Toronto

Metropolitan Community Church MCC Toronto offrira donc des services comme du soutien par les pairs, des séances pour le bien-être et la santé mentale, des séances d'information juridique et d'immigration, de l'aide au logement et de l'aide à l'emploi, entre autres.

Ce nouveau programme permet aussi aux groupes de cinq personnes de parrainer un réfugié ukrainien membre de la communauté lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ . Il faudra toutefois amasser un total de 18 250 dollars minimum pour pouvoir accompagner le réfugié pendant un an , explique M. Kerr.

Il précise que tout Canadien ou résident permanent peut parrainer un réfugié ukrainien membre de la communauté lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ s'il a plus de 18 ans et s'il n'a pas de problème d'admissibilité comme la présence d'un casier judiciaire.

Même si ces personnes réussissent à fuir dans un pays voisin, elles sont persécutées en raison de leur identité, n'ont pas accès à des soins de santé appropriés et ne sont pas en mesure de travailler et bénéficier d'avantages sociaux , ajoute le directeur du programme des réfugiés lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et autres LGBTQ+ de Metropolitan Community Church MCC Toronto.

Les Ukrainiens qui sont toujours en Ukraine peuvent directement contacter la Metropolitan Community Church Toronto par téléphone, courriel ou via leur site web. Les Canadiens qui veulent leur venir en aide aussi.