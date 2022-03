Le remonte-pente à corde de Moonbeam qui a formé une olympienne

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Après trois heures de ski, trois trous se sont ajoutés aux mitaines de la skieuse Julie Tremblay. Elle conseille à notre journaliste de ne pas skier avec des bâtons pour mieux agripper la corde.

Julie Tremblay nous montre les dommages qu'une seule journée à monter la corde peut faire à ses mitaines. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C’est le seul centre de ski où tu vas faire du ski avec des mitaines de travail, pis de bonnes mitaines de travail parce que la corde est dure sur les mitaines , dit le skieur Pierre Brunelle comme mise en garde au skieur novice qui voudrait s’y aventurer.

La corde, il faut la soutenir. Elle est lourde puis elle a tendance à tourner alors un accident peut arriver assez rapidement , raconte Pierre Brunelle, citant quelques personnes qui n’ont jamais pu skier à Moonbeam, incapables de saisir la corde.

La petite histoire de la pente

Pierre Brunelle a grandi sur la pente puisque c'est son père, René Brunelle, qui a fondé le club alors qu’il était ministre des Terres et Forêts sous le gouvernement de John Robarts.

Il y avait déjà un tour à feu là. Le site faisait ainsi partie des avoirs du ministère des Richesses naturelles et donc c’est devenu une extension du parc provincial. Ouvrir le centre de ski occupait les employés qui travaillait dans le parc provincial hiver comme été , dit Pierre Brunelle.

La famille Brunelle sur les pentes du club de ski Rémi. On y voit entre autres le jeune Pierre Brunelle (en béquille sur la motoneige) et son père René Brunelle (à l'extrémité droite). Photo : Avec la permission de Pierre Brunelle

Depuis une vingtaine d’années, le centre de ski n’appartient plus au ministère : c'est plutôt un groupe de citoyens bénévoles qui s’en occupe.

Pierre Brunelle a vu bien des changements depuis qu’il a commencé à skier sur la côte.

Au début, je me souviens qu’il y avait un tracteur qui était situé en arrière du haut de la côte. Il enlevait le pneu sur la jante, puis c’était le tracteur qui était le remonte-pente. Si tu tombes, tasse-toi parce que le monde en arrière s’en vient.

Un skieur tente une acrobatie sur la pente de ski Rémi. Photo : Avec la permission de Pierre Brunelle

Aujourd’hui, un technicien se trouve au bas de la côte pour arrêter la corde si un skieur tombe pendant la montée.

La corde : la solution logique pour Moonbeam

Plusieurs facteurs expliquent la pérennité de la corde à travers les époques.

La principale est que notre pente est tellement petite qu'un système qui pourrait être offert, comme les T-bars ou des télésièges, est actuellement pas mal plus lent , précise le président du club, Rémi Leclair.

« Ici, dans une journée, tu la montes pis tu la descends 50-70-100 fois. On a même fait des compétitions et je pense que le record, c'était 220 fois dans une journée. » — Une citation de Rémi Leclair, président du Club de ski Rémi

Un système de poulie permet à des skieurs comme Rémi Leclair de monter jusqu'au sommet de la colline. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

L'ancien gestionnaire de la piste, Gilbert Peters, nous confie avoir tâté le terrain pour faire installer une arbalète, mais la facture s'élevait à 700 000 $ alors qu'une corde de 450 mètres en coûte seulement 3000 $ aux trois ans.

D’une remontée par corde aux Jeux Olympiques

Native de Kapuskasing, l’olympienne Kelly VanderBeek a appris à skier sur la pente du lac Rémi.

Je me souviens d’essayer de m’accrocher désespérément à cette corde. Les plus vieux étaient au sommet et je voulais tellement être parmi eux. Je me souviens qu’en essayant de m'accrocher au câble, mes pieds ont décollé du sol , soutient Kelly VanderBeek dans un échange de courriel avec Radio-Canada.

Kelly VanderBeek avait 8 ans la dernière qu'elle a skié au club de ski Rémi et n'a depuis jamais revu une corde pour monter la piste. Photo : Avec la permission de Kelly VanderBeek

Le club de ski Rémi fait partie de l’identité de Kelly VanderBeek qui en fait allusion dans sa description sur LinkedIn.

Des remontées à cordes aux podiums de la Coupe du monde, des zones mixtes aux Jeux olympiques, si vous mettez quelque chose devant moi, je trouverai un moyen de réussir , peut-on lire.

Celle qui interviewe les athlètes après leur performance olympique peine à croire le chemin parcouru depuis ses débuts à Moonbeam.

En 2006, Kelly VanderBeek participe aux Jeux olympiques de Turin, où elle termine quatrième au super G, à trois centièmes du podium. Photo : AFP/Getty Images / VINCENZO PINTO