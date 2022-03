Les étudiants du Cégep de Sherbrooke à la rue pour la gratuité scolaire

Plus de 150 étudiants du Cégep de Sherbrooke sont sortis dans la rue, mardi matin, pour réclamer la gratuité scolaire.

On fait aussi de l’information en format collation.

Ils rejoindront des étudiants de partout au Québec pour manifester en après-midi à Montréal.

Cette manifestation est aussi une façon de souligner le dixième anniversaire du Printemps érable.

Le porte-parole de l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke, Hugo Forget, explique que ce sont les revendications de 2012 qui sont encore portées.

Nous sommes déçus de voir que les revendications de 2012 ont partiellement été ignorées. On veut remettre le débat de la gratuité sur la table , soutient Hugo Forget.

Il rappelle que la gratuité scolaire est très bénéfique pour la société.

Il en coûterait entre 1,2 et 1,3 milliard la gratuité collégiale et universitaire. C'est minime par rapport au budget total du Québec. C’est un projet de société viable et intéressant , croit Hugo Forget.

« L’inflation pèse beaucoup sur le portefeuille des étudiants. Nous offrons une banque alimentaire et du support à nos membres. » — Une citation de Hugo Forget, porte-parole de l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke

Des autobus ont été nolisés pour se rendre à Montréal avec d'autres associations étudiantes.