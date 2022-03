Budget du Québec : quelles sont les attentes en Outaouais?

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, entend surveiller attentivement les mesures budgétaires qui pourraient s’y trouver en lien à la pénurie de main-d'œuvre, la formation des travailleurs et l’allégement fiscal des entreprises faisant des affaires avec le gouvernement du Québec.

Il surveillera également de potentielles mesures liées à l’offre touristique, la relance du centre-ville et la création de richesses pour la région de l’Outaouais. Le tout, dans une optique où les finances publiques doivent être en bonne santé, ajoute-t-il du même souffle.

« Je comprends qu'on est dans une année électorale, mais il faut être prudent, parce qu'à un certain moment donné, si on dépense plus que ce qu'on reçoit nécessairement on se retrouve dans une situation un peu plus difficile. Je pourrais vous parler de culture, je pourrais vous parler de garde à l'enfance, je pourrais vous parler de logements sociaux... Il y a des besoins criants dans plusieurs domaines. »