Le gouvernement Trudeau a le soutien du NPD jusqu’en 2025

Cette entente, dont CBC et Radio-Canada avaient appris l'existence lundi, est effective dès aujourd'hui , a fait savoir le premier ministre lors d'un point de presse mardi matin.

Il a invoqué l'incertitude liée à la pandémie de COVID-19, l'inflation et la guerre en Ukraine, entre autres, pour justifier cette entente de soutien et de confiance entre les deux partis.

« Ce que cela signifie, c'est qu'en cette période d'instabilité, le gouvernement peut agir avec certitude et faire en sorte que les choses avancent. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

J'y ai beaucoup réfléchi, et ça n'a pas été une décision facile , a indiqué M. Trudeau, qui a été élu à la tête d'un gouvernement minoritaire en septembre dernier.

Je veux être clair : cette entente ne va pas remettre en cause les valeurs fondamentales de chacun de nos partis. On va continuer à débattre sainement et à être en désaccord sur certains points, tout comme on va continuer de travailler avec les autres partis à la Chambre des communes , a-t-il fait savoir.

Il a précisé que ses troupes avaient identifié, avec celles du NPD, les politiques sur lesquelles leurs objectifs sont semblables : l'amélioration de l'accès aux soins de santé, le lancement d'un régime universel d'assurance médicaments, la création d'un régime de soins dentaires pour les Canadiens à faibles revenus et la mise en place de mesures pour rendre le logement plus abordable.

Plus de détails suivront.