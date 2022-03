La pandémie n’est pas finie rappelle l’infectiologue Alex Carignan

On fait aussi de l’information en format collation.

La semaine dernière, l’Institut national de la santé publique (INSPQ) recensait 7517 cas. En Estrie, le nombre de cas positifs à la COVID-19 est passé de 378 cas positifs à 385.

La pandémie n'est pas finie. Il y a rebond dans les cas notamment chez les personnes âgées. Ça ne semble cependant pas repartir en flèche , remarque l’infectiologue du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et membre du comité d’immunisation du Québec, Dr Alex Carignan.

Selon lui, le retour à la normale où le Québec apprend à vivre le virus entraîne des conséquences.

Le relâchement des mesures sanitaires et la hausse des contacts ne sont pas étrangers à cette hausse , constate le Dr Carignan.

Il demeure tout de même optimiste.

On ne devrait pas atteindre des niveaux comme plus tôt cet hiver. Il y aura malheureusement des décès et une légère hausse des hospitalisations , constate le Dr Carignan.

Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, la situation en Europe donne une indication de ce qui pourrait se passer ici.

La montée n'est pas aussi vertigineuse en Europe. Ça semble ralentir. D’ici une semaine, nous allons davantage être fixés , croit le Dr Carignan.

« Il y a une protection croisée entre Omicron et le variant BA.2. Il y a des chances plus faibles de le faire pour ceux qui l’ont eu cet hiver. » — Une citation de Dr Alex Carignan, infectiologue CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Alex Carignan recommande aux personnes qui ont contracté la COVID-19 en décembre et janvier d’aller chercher leur troisième dose de vaccin.