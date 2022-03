Augmentation du personnel de la fonction publique fédérale pendant la pandémie

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est donc une croissance de 6% de l’ensemble de l’appareil administratif qui s’est produite en l’espace de 2 ans.

Questionnée en marge d’un point de presse lundi, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a expliqué que la pandémie, mais aussi l’augmentation des budgets du gouvernement fédéral, ont exigé la création de ces nouveaux emplois.

Il y a plus de services qui sont offerts aux Canadiens, donc pour pouvoir répondre à cette demande-là, on a besoin de plus de fonctionnaires , a-t-elle détaillé.

Le cabinet de la présidente du Conseil du trésor, Mona Fortier, a confirmé à Radio-Canada que de mars 2020 à mars 2021 , le nombre d'employés est passé de 300 450 à 319 601 . Dans la région de la capitale nationale, on comptait 168 798 employés qui travaillent à Ottawa ou Gatineau.

Ces nouveaux emplois ont surtout été créés dans des ministères qui ont été impliqués dans la gestion de la pandémie, dont l’Agence de la santé publique, Emploi et développement social, Services Canada et l’Agence du revenu du Canada, a expliqué Alex Silas, vice-président exécutif régional pour la Région de la capitale nationale de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC).

Dans la majorité des cas, ce sont des travailleurs de la fonction publique qui ont été embauchés pour aider des sections de la population qui ont été le plus vulnérables face à la pandémie , a-t-il détaillé au micro de Sur le vif lundi. « C’est vraiment dans des services qui ont soutenu la population, soit en première ligne, ou aussi en offrant du soutien comme la Prestation canadienne d’urgence. »

À écouter : Alex Silas en entrevue à l’émission Sur le vif

Les employés seront-ils toujours en poste après la pandémie? C’est ce que souhaite Alex Silas.

Ça fait longtemps que les travailleurs et travailleuses de la fonction publique fédérale sont surchargés. [...] Augmenter la main-d'œuvre, ça aide avec la charge de travail et ça rend notre travail de soutenir la population canadienne plus efficace , a-t-il souligné.

La sous-traitance, ce n'est pas bon pour la population. Ça augmente les coûts, tout en réduisant la qualité des services , croit M. Silas. Si on continue à faire croître la fonction publique fédérale, c’est important que ce soient des emplois qui restent dans la fonction publique.

Avec les informations de Christian Milette