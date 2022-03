De plus en plus de jeunes choisissent de quitter l’Alberta, selon un rapport

De plus en plus de jeunes Albertains choisissent de quitter la province malgré l'augmentation des offres d'emploi, selon un nouveau rapport de la Canada West Foundation. Cela pourrait avoir d'« énormes conséquences » pour la province, selon un des coauteurs de l'étude.

Dans le cadre de la préparation du rapport Work to Live: Alberta youth mobility  (Nouvelle fenêtre) (Travailler pour vivre : La mobilité des jeunes en Alberta), des jeunes de cette province ainsi que de Vancouver et de Toronto ont été interrogés pour savoir pourquoi ils déménageaient et ce qu'ils recherchent dans une nouvelle communauté.

Ils quittent l'Alberta. Certains souhaitent quitter l'Alberta, et ce qui est peut-être tout aussi difficile à entendre, c'est que les jeunes ne sont pas aussi attirés qu'avant par l'idée de venir en Alberta , affirme Janet Lane de la Canada West Foundation, co-auteur du rapport.

De 2017 à 2021, le nombre de personnes âgées de 25 à 29 ans qui quittaient l’Alberta était de 1133 par an. L'Alberta compte 9 % moins de personnes de ce groupe d'âge en 2021 que cinq ans auparavant.

Pendant des décennies, des personnes plus jeunes s'installaient dans la province, souvent en raison des booms pétroliers. Cependant, la tendance s'est inversée en 2016, alors que pour la première fois depuis 1988, plus de personnes ont quitté la province qu'elles n'y sont entrées, selon le rapport.

Janet Lane affirme que les Calgariens en particulier souhaitent quitter l'Alberta.

Manque de diversité économique

Depuis quelques décennies, le nombre de jeunes qui s'installent dans la province va de pair avec les cycles d'expansion et de ralentissement du secteur pétrolier et gazier, explique le rapport.

Mais maintenant, les jeunes partent parce qu'ils ne perçoivent pas l'Alberta comme ayant une économie diversifiée, ajoutent les auteurs.

Le rapport montre toutefois que si les jeunes sont motivés par les possibilités de carrière lorsqu'ils envisagent de déménager, des facteurs non économiques comme les transports publics, la propreté, la sécurité et la proximité des expériences influencent aussi fortement leurs décisions.

Malgré une industrie technologique en pleine croissance, des logements relativement abordables et de nombreux parcs et activités de plein air, le rapport révèle que de nombreux jeunes pensent que l'Alberta manque de dynamisme et de diversité.

La plupart des jeunes interrogés ont également associé négativement la province au conservatisme et à l'intolérance.

Conséquences

Perdre les jeunes de la province pourrait avoir d'énormes conséquences , affirme David Finch, un autre coauteur du rapport et professeur à l'Université Mount Royal.

Les investisseurs pourraient notamment ne plus vouloir installer leurs entreprises dans la province s’ils sentent qu’il n’y a pas les compétences et l’expertise suffisantes, précise-t-il.

Selon David Finch, l'Alberta possède les atouts pour être exceptionnelle. Il faut simplement remettre en question les perceptions.

« Les jeunes, non seulement en Alberta, mais aussi à l'extérieur de l'Alberta, ont une vision très traditionnelle de la province et de ses villes, tant sur le plan économique que social, et cette perception les rebute. » — Une citation de David Finch, coauteur du rapport, professeur, faculté de commerce, Université Mount Royal

Pour attirer plus de jeunes en Alberta, le rapport recommande une meilleure communication concernant les diverses possibilités de carrière dans la province, l'emploi de politiques municipales progressistes et la poursuite des efforts de revitalisation des communautés.

Postes à pourvoir

Un rapport connexe du Canada West Foundation intitulé : The Young are Restless (Nouvelle fenêtre) (Les jeunes ont envie de bouger) a montré que les quatre provinces de l'Ouest ont connu une croissance du nombre de postes à pourvoir entre 2019 et 2021. En Alberta, il a augmenté de 63 % et en Colombie-Britannique de 48 %.

Le rapport indique également que l'Alberta a connu une baisse drastique de la migration nette des jeunes en 2015, après avoir connu une croissance positive au cours des 30 années précédentes.

Depuis 2015, la migration a été négative au sein des jeunes de 24 à 29 ans et de 30 à 34 ans.

Avec les informations de Jade Markus et Kylee Pedersen