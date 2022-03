Les grizzlis sont de plus en plus présents dans le nord du Manitoba

Les grizzlis sont observés de plus en plus fréquemment, en particulier le long de la côte de la baie d'Hudson, selon une équipe d'experts de la faune dirigée par Douglas Clark de l'Université de la Saskatchewan.

Dans le numéro de mars de la publication universitaire Arctic, l’équipe a enquêté sur chaque observation suspectée ou confirmée de grizzlis au cours des quatre dernières décennies au Manitoba.

« Nous avons vu que les observations de grizzlis avaient plus que doublé chaque décennie depuis les années 1980. » — Une citation de Douglas Clark, professeur agrégé à l'École de durabilité environnementale de l'Université de la Saskatchewan

L'une des observations impliquait une mère grizzli avec deux oursons, ce qui suggère, mais ne confirme pas que les grizzlis se reproduisent maintenant au Manitoba , souligne M. Clark.

La présence d'une population reproductrice confirmée pourrait déclencher un plan de gestion pour les espèces.

Pour cette raison, l’expert indique qu'il a besoin de recueillir beaucoup de preuves attestant de cette reproduction.

Il serait stupéfait si, compte tenu de ce que nous voyons qu’il n’y a pas de grizzlis qui se reproduisent au Manitoba . À l'heure actuelle, la plupart des grizzlis ont été vus dans le parc national Wapusk et dans la zone de gestion de la faune de Churchill, où les oursons n’ont pas été repérés.

Un porte-parole de la province confirme que les responsables du département des ressources naturelles et du développement du Nord sont au courant des recherches menées. Il souligne qu'il n'y avait aucune confirmation que des grizzlis se reproduisent.

Trois espèces d'ours au même endroit

La côte de la baie d'Hudson au Manitoba est le seul endroit au monde où les grizzlis, les ours polaires et les ours noirs coexistent.

L'augmentation apparente du nombre de grizzlis a des implications pour les ours noirs, qui ont tendance à vivre à l'intérieur des terres depuis la côte, et les ours polaires, qui ne fréquentent la côte que pendant les mois où il n'y a pas de glace sur la baie d'Hudson , déclare l’expert.

« Il y a toute une variété de choses qui se passent lorsque les grizzlis et les ours polaires se rencontrent : les grizzlis tuent les ours polaires, les grizzlis et les ours polaires s'accouplent également, et vous avez tout ce qui se passe entre les deux. » — Une citation de Douglas Clark, professeur agrégé à l'École de durabilité environnementale de l'Université de la Saskatchewan

Douglas Clark explique que le fait qu'il existe une population établie d'ours noirs qui ont tendance à vivre un peu plus à l'intérieur des terres dans le nord du Manitoba peut limiter la propagation des grizzlis ou leur étendue.

Les gens du nord du Manitoba en savent beaucoup sur la façon de traiter les ours polaires et ils en savent aussi beaucoup sur la façon de traiter les ours noirs. Les grizzlis sont nouveaux , indique-t-il.

Effet sur les humains

Alors que les ours polaires ont tendance à se frayer un chemin à travers les portes ou les fenêtres des cabines, les grizzlis peuvent les ouvrir, explique l’expert. Il ajoute que cela a des implications sur la façon dont les habitants du Nord conçoivent leurs maisons et leurs chalets.

Un porte-parole de la province dit qu'elle reçoit plusieurs rapports par an sur des observations de grizzlis le long de la côte de la baie d'Hudson et que le personnel voit aussi occasionnellement les animaux.

La province avise les Manitobains qu'il est illégal de tuer des grizzlis et exhorte les gens à minimiser les conflits avec les animaux.

Selon Douglas Clark, davantage de recherches doivent être menées pour découvrir pourquoi les grizzlis semblent élargir leur aire de répartition et pour savoir précisément où ils vont.

Un mystère qu'il aimerait résoudre est l'endroit où les grizzlis se rendent au début de l'automne, car il y a eu peu d'observations le long de la côte de la baie d'Hudson en septembre, même si des scientifiques de la faune surveillent la région toute l'année.

Avec les informations de Bartley Kives