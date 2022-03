Cycliste décédée à Ottawa : les appels pour des infrastructures plus sécuritaires réitérés

Une conductrice qui a été témoin de la collision mortelle entre un chasse-neige et une cycliste vendredi après-midi dans le quartier Overbrook à Ottawa décide de prendre parole dans le but de voir un changement positif émaner de l’incident.

Sheila Perry, qui est elle-même une résidente du quartier Overbrook, était en direction de chez elle lorsqu’elle a été témoin de l’incident, survenu à l’intersection du chemin North River entre la rue Donald. C’est le cauchemar le plus horrible que vous ne souhaitez à personne , a-t-elle dit.

Mme Perry dit avoir aperçu un chasse-neige de la Ville d’Ottawa, qui se trouvait derrière la cycliste, tirer vers l’avant et tourner à droite, fauchant ainsi la cycliste.

La conductrice a aussitôt appelé le 9-1-1, pour ensuite faire une déclaration aux policiers. Le Service de police d’Ottawa (SPO) est d’ailleurs toujours à la recherche d’autres témoins de la collision.

Il s’agit du 11e décès de cyclistes dans la ville depuis janvier 2016 et le premier en 2022.

La police d'Ottawa a divulgué peu de détails sur la collision, qui s’est produite un peu avant 17 h vendredi. Des images des lieux montraient le vélo gisant sous le chasse-neige (archives). Photo : Radio-Canada

La collision a amené Sheila Perry à se demander pourquoi il n’y a pas d’infrastructures plus sécuritaires en place pour les cyclistes et pourquoi une opération de déneigement se déroulait à un moment si occupé de la journée sur les routes.

C’est plus que du vélo; je pense que les activités [de la Ville] doivent être examinées , lance-t-elle. Elle espère aussi que la vue sur la route à partir du chasse-neige soit également examinée.

Dans une déclaration par courriel, la présidente de l’Association communautaire d’Overbrook, Heather Amys, souligne que le groupe avait communiqué avec le conseiller municipal de Rideau-Rockcliffe, Rawlson King, au sujet du décès de la cycliste.

L’association veut s’assurer que des améliorations soient apportées aux opérations de déneigement et de déglaçage printanier de la ville, à la conception de cette intersection et aux besoins de sécurité des cyclistes et des piétons .

Le conseiller Rawlson King, qui a déjà signalé les préoccupations de longue date du quartier en matière de sécurité routière, a souligné les enquêtes sur les collisions menées simultanément par la police et le service des travaux publics de la ville.

Le conseiller de Rideau–Rockcliffe, Rawlson King, était présent à l'événement. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Il est probablement inapproprié pour moi de commenter davantage l’incident, d’autant plus que je ne l’ai pas observé , explique-t-il.

« Personnellement, j’attends avec impatience toute recommandation qui pourrait découler des deux enquêtes. » — Une citation de Rawlson King, conseiller municipal de Rideau-Rockcliffe à la Ville d'Ottawa

La gestionnaire du Programme de modération de la circulation dans les quartiers d’Ottawa, Heidi Cousineau, a indiqué que la Ville avait reçu une demande d’étude pour le chemin North River entre la rue Donald et la rue Wright, près de l’endroit où s’est produit l’incident vendredi dernier.

De plus amples renseignements sur l’étude seront communiqués dès que l’étude sera lancée , a-t-elle indiqué dans un courriel à Canadian Broadcasting Corporation CBC .

Dimanche après-midi, des membres du groupe local de défense des cyclistes Bike Ottawa ont installé un vélo fantôme, à un poteau à l’intersection de la collision, en symbole de monument commémoratif à la victime.

La femme a été renversée par un chasse-neige alors qu'elle se trouvait sur le chemin North River, à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Les conseillers municipaux Rawlson King, et Catherine McKenney, qui représente le quartier Somerset à la Ville d'Ottawa, étaient tous deux présents.

L’intersection est un lien clé pour les personnes qui se déplacent entre le centre-ville d’Ottawa et les quartiers Côte-de-Sable et Overbrook. Elle est également très fréquentée par les automobilistes qui se déplacent à destination et en provenance du pont Cummings, selon Ken Walker, un participant de la cérémonie.

N’avoir que des pistes cyclables peintes pour les cyclistes... C’est un peu ridicule , a dit M. Walker, en faisant référence aux pistes cyclables qui ont été peintes juste à l’est de l’intersection, sur la rue Donald, entre le chemin North River et la promenade Vanier, en 2017.

Il y a eu beaucoup de pression pour essayer d’avoir des infrastructures cyclables séparées et sécuritaires dans toute la ville. Évidemment, nous nous concentrons sur cette intersection aujourd’hui et nous devons maintenir la pression , a poursuivi Ken Walker.

Dans son courriel, la présidente de l’Association communautaire d’Overbrook, Heather Amys, a souligné que le fait de prendre un raccourci pour éviter la promenade Vanier a toujours été un problème à l’intersection. Selon elle, une piste cyclable surélevée ou des voies séparées physiquement pourraient être une meilleure solution à long terme.

Une version provisoire de la mise à jour du Plan directeur des transports de la Ville propose des voies cyclables sur le chemin North River, au nord de l’avenue Stevens.

Un planificateur des transports à la Ville d'Ottawa, Zlatko Krstulic a souligné dans un courriel à Canadian Broadcasting Corporation CBC que les projets de ce plan font l’objet de consultations publiques, qui devraient être approuvés au début de 2023.

D’après les informations de Guy Quenneville