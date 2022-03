Val-d’Or va proposer un nouveau concept pour la revitalisation de la 3e Avenue

Des contraintes techniques liées à la disponibilité des matériaux ont forcé le conseil municipal à reporter d’un an ces travaux qui vont toucher le cœur du centre-ville, entre la 7e et la 8e Rue.

Val-d’Or veut profiter de ce délai pour discuter des aménagements prévus et s’assurer qu’ils répondent aux attentes.

Vue des travaux de la première phase sur la 3e Avenue à Val-d'Or. (archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Un nouveau plan sera dévoilé le 29 mars, lors d’une discussion publique à laquelle les commerçants, les propriétaires et la population en général sont conviés.

Sans vouloir vendre le punch, on va présenter quelque chose qui pourrait être souhaitable et plaisant pour les citoyens afin d’animer le cœur du centre-ville, affirme la mairesse Céline Brindamour. Je pense bien que ça va être un bon coup, mais, en même temps, on ne présentera pas ça comme étant un choix définitif. On tend vers quelque chose, mais on veut une réelle discussion avec les citoyens.

La mairesse souligne que des idées proposées par de nouveaux membres à la table du conseil ont alimenté ce désir de mettre à jour les plans de la revitalisation du centre-ville.

On a senti autour de la table un désir d’offrir un milieu plus jovial plus intéressant pour les piétons et les gens qui y circulent, précise-t-elle. On regarde aussi ce qui se fait ailleurs et on se dit, pourquoi pas nous? On fait cette phase pour les prochaines 40 à 50 ans, aussi bien mettre ça au goût du jour.

La Ville va aussi présenter ses propositions à la Chambre de commerce à la Corporation Rues Principales et au Regroupement des gens d’affaires du centre-ville. L’objectif demeure de réaliser les travaux en 2023.