Sans gains significatifs, la Russie intensifie son offensive en Ukraine

Incapable de faire des gains significatifs en Ukraine, près d'un mois après son invasion, la Russie commence à intensifier sa présence dans les airs et en mer. En Occident, on craint que cet enlisement ne rende le conflit encore plus sanglant, notamment avec l'utilisation d'armes non conventionnelles.

Le président américain Joe Biden a mis le monde en garde lundi, assurant qu'il est clair que Vladimir Poutine envisage d'utiliser des armes chimiques et biologiques. Il est dos au mur , a expliqué M. Biden à propos du président russe Vladimir Poutine, soulignant que Moscou a récemment accusé les États-Unis de détenir des armes chimiques et biologiques en Europe, ce qui est simplement faux . Les Russes assurent aussi que l'Ukraine possède des armes chimiques et biologiques. C'est un signe clair qu'il [Vladimir Poutine] envisage d'utiliser ces deux types d'armes , a-t-il ajouté. Le président américain réitère ainsi un avertissement lancé au début du mois après que des représentants russes ont accusé l'Ukraine de chercher à cacher un programme supposé d'armes chimiques soutenu par Washington. Signe que les craintes américaines sont prises au sérieux, les pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN doivent prendre part à un sommet extraordinaire jeudi à Bruxelles – auquel participera en personne le premier ministre Justin Trudeau, aux côtés de M. Biden – afin de déterminer la réponse de l'Alliance si jamais Vladimir Poutine franchissait cette ligne rouge. Dangereux enlisement Au 27e jour de l'invasion, les troupes russes n'arrivent toujours pas à faire des gains significatifs sur le terrain. Outre Kherson, qui est occupée depuis le début du mois de mars, aucune grande ville n'est encore tombée sous le contrôle russe. Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? L'armée ukrainienne a averti mardi que l'enlisement du conflit risquait de mener la Russie, confrontée à de lourdes pertes – des sources du renseignement américain citées par le New York Times avancent plus de 7000 Russes tués depuis le début de la guerre –, à multiplier les attaques à l'aveugle contre des infrastructures stratégiques et les raids de zones résidentielles. Outre l'utilisation de drones, l'ennemi utilise des bombardiers, des avions d'attaque et de combat, des missiles balistiques et de croisière , a indiqué mardi l'armée ukrainienne sur Facebook. Les troupes de Vladimir Poutine ont aussi augmenté leur présence dans le nord de la mer Noire, d'où elles ont commencé lundi à mener des attaques contre la ville portuaire d'Odessa et ses environs. À Kiev, les troupes russes sont toujours bloquées en périphérie de la ville, où des combats continuent de faire rage. Les Russes se préparent à déployer davantage d'artillerie autour de la capitale, qu'ils n'ont toujours pas réussi à encercler, repoussés par une résistance ukrainienne féroce , a toutefois averti l'Institute for the study of war (ISW), un groupe de réflexion américain. Le maire de Boryspil, en banlieue sud-est de Kiev, a pour sa part conseillé à ses concitoyens de fuir la ville, où se trouve l'aéroport international de Boryspil. Il n'est pas nécessaire d'être en ville maintenant, car il y a déjà des combats qui se déroulent dans les environs. J'appelle la population à être intelligente, partez si vous le pouvez , a affirmé Volodymyr Borysenko, dans une allocution vidéo. Sortir tous les habitants de Marioupol Les autorités ukrainiennes ont annoncé mardi un nouvel effort pour tenter d'évacuer les civils coincés dans Marioupol, où l'ONU décrit une situation extrêmement grave , avec une pénurie critique et potentiellement mortelle de nourriture, d'eau et de médicaments . Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'évacuation des habitants de Marioupol , où la situation humanitaire est dramatique, a indiqué la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk dans une vidéo. Trois couloirs humanitaires devaient être ouverts mardi entre trois localités proches de Marioupol et la ville de Zaporijia, à 250 km au nord-est, selon Mme Verechtchouk. Il n'y aura pas suffisamment de place pour tout le monde mardi, mais nous allons poursuivre l'évacuation selon le même algorithme jusqu'à ce qu'on ait sorti tous les habitants de Marioupol , a-t-elle ajouté. Plus de 200 000 personnes se trouvent toujours coincées dans la ville, selon Petro Andryushchenko, adjoint au maire cité par Human Rights Watch. Selon lui, plus de 3000 civils y ont péri depuis le début des combats, mais le bilan exact reste inconnu. Majoritairement russophone, Marioupol, stratégiquement située entre la Crimée (sud) et le territoire séparatiste de Donetsk (est), est pilonnée depuis des semaines par les Russes. Le gouvernement ukrainien a rejeté lundi un ultimatum de Moscou exigeant la reddition de la ville, où des chars russes sont entrés et les combats se poursuivent. Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? À lire aussi : Guerre en Ukraine : Biden espère resserrer les rangs des Occidentaux