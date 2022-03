L’Abitibi-Est aura son escouade jeunesse contre le racisme

L’escouade sera formée de 10 jeunes âgés entre 14 et 35 ans. Elle aura le mandat de développer des projets de sensibilisation à l’inclusion dans leur milieu de vie respectif au cours de la prochaine année scolaire.

On sait que des projets faits par des gens du milieu ont plus d’impact, souligne Manoé Bernaquez-Gareau, agente de projet interculturel au CJEAE. On sent qu’il y a de plus en plus de compréhension sur les enjeux du racisme, mais il y a toujours du chemin à faire et ces jeunes-là pourront sensibiliser les gens autour d’eux.

L’escouade antiracisme sera encadrée par le Carrefour Jeunesse Emploi, mais les participants pourront y proposer des activités qui les animent.

Ce sera à la discrétion des participants, que ça soit des projets artistiques ou à vocation sociale, par exemple, ajoute l’animatrice. L’important c’est que ça ait un impact dans leur milieu. On aimerait aussi avoir des gens de tous les milieux, comme le secondaire, la formation professionnelle, le Cégep et l’université.

Les jeunes intéressés à participer à l’escouade peuvent dès maintenant déposer leur candidature, Les candidats retenus recevront une bourse de 500 $ pour leur implication.