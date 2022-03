Le syndicat des infirmières de l’Î.-P.-É. craint un exode de ses membres

On fait aussi de l’information en format collation.

Le retour de 45 infirmières qui ont initialement accepté de prêter main-forte pour répondre à l’accumulation des réclamations d’invalidité était attendu ce mois-ci par leur syndicat, d’autant plus qu’il manque de personnel.

Nous avons besoin d’infirmières partout. Nous avons de nombreux postes vacants à travers le système de santé , affirme Barbara Brookins, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la province, ajoutant que le syndicat n’était pas impliqué dans la négociation des contrats avec Anciens Combattants Canada.

Actuellement, le personnel infirmier de l’Île-du-Prince-Édouard est surchargé, les heures supplémentaires travaillées étant de plus en plus fréquentes, dit-elle. Les infirmières terminent leurs quarts de travail épuisées , laisse-t-elle tomber.

Barbara Brookins, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de l’Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC / Brittany Spencer

De ses membres, 262 ne sont pas à l’emploi en tant qu’infirmière. Et selon Santé Île-du-Prince-Édouard, 14 % des postes d’infirmière à temps plein n’étaient pas pourvus en date du mois dernier.

Des centaines de départs anticipés

En plus des 45 infirmières qui se sont engagées auprès des Anciens Combattants et qui n’entrevoient pas un retour imminent au sein du système de santé de la province, au moins 285 membres pourraient bientôt prendre leur retraite.

À cause de la pension et de l’indexation liée à la pension, certains ont décidé de rester jusqu’à la fin de 2022. Mais d’ici-là, je pense qu’il y aura un exode important , déclare Barbara Brookins.

Elle mise dorénavant sur l’arrivée des futures diplômées de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard sur le marché du travail, bien qu’elle ne soit pas en mesure de garantir leur intégration avant l’été.

La pénurie de personnel n’étonne la porte-parole du Parti vert en matière de santé, Michele Beaton, qui soutient que ce problème existe depuis longtemps, bien avant la création de Santé Île-du-Prince-Édouard.

Ce n’est pas une surprise, mais les gouvernements qui se sont succédé ont ignoré le problème et y sont allés de la prémisse qu’on va continuer à faire travailler notre personnel de la santé de première ligne aussi fort que possible , déplore-t-elle. Nous avons oublié de les soutenir, et les gouvernements doivent arrêter d’agir de la sorte.

Mesures incitatives envisagées

Santé Île-du-Prince-Édouard assure que des mesures incitatives sont en place pour attirer des infirmières sur l’île.

Nous travaillons à améliorer la rétention du personnel par l’intermédiaire d’initiatives pour le bien-être, des formations additionnelles et du soutien , a écrit son porte-parole dans un courriel.

Mais selon la présidente du syndicat, les mesures incitatives devraient être des mesures pécuniaires.

« Un bonus, un merci. Arrêtons avec les platitudes vides. Le roulement de tambour et tout ça, c’est terminé. Nous savons que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons fait plus que le nécessaire. » — Une citation de Barbara Brookins, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de l'Île-du-Prince-Édouard

En 2020, 55 infirmières avaient signé un contrat avec Anciens Combattants Canada afin de résorber le retard dans le traitement des réclamations d’invalidité. Il y en avait alors 22 000 en attente. De celles-ci, 12 000 n’ont toujours pas été traitées.

Selon Anciens Combattants Canada, certaines infirmières qui ont renouvelé leur contrat pourraient rester au-delà des deux ans prévus en vue de garder des délais de traitement raisonnables.