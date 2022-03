La liste d’attente pour les chirurgies s’allonge en Nouvelle-Écosse

Le parti a publié les résultats d'une demande d'accès à l'information montrant qu'en février, près de 27 200 personnes attendaient une intervention chirurgicale de Santé Nouvelle-Écosse. Le parti a demandé les chiffres remontant à 2017.

La porte-parole du NPD en matière de santé, Susan Leblanc, rappelle que ces chiffres représentent des personnes qui attendent que des mesures soient prises pour améliorer leur santé.

Ça veut dire que des gens souffrent et attendent de pouvoir continuer leur vie , dit-elle.

Les problèmes systémiques nécessitent des modifications du système

La liste d'attente a augmenté de 3 200 personnes depuis décembre, ce qui coïncide avec la plus récente vague de COVID-19. Mais cette liste a toujours compté au moins 21 800 personnes en attente depuis janvier 2017.

Pour Susan Leblanc, ça veut dire que la province fait face à un problème systémique qui nécessite des solutions à long terme. Elle croit que des changements substantiels vont demander plus d’argent et plus de ressources humaines.

Susan Leblanc, députée de Dartmouth-Nord, croit que la province fait face à un problème systémique en santé qui nécessite des solutions à long terme. Photo : CBC / David Laughlin

Le NPD voudrait que tous les professionnels de la santé travaillent à plein rendement et que la province ait plus d'adjoints au médecin et plus d'infirmières avec en plus une augmentation de leur salaire. Le gouvernement conservateur s'est déjà engagé à embaucher tous les diplômés de l'école d'infirmières possibles au cours des cinq prochaines années.

Il n'y aura peut-être pas de résultats à court terme, mais si nous commençons à apporter les changements maintenant, alors une fois que nous serons sortis de la pandémie alors nous serons sur la voie pour atténuer ces temps d'attente , croit Susan Leblanc.

Effets continus du COVID-19

Bien que la majorité des restrictions de santé publique liées à la COVID-19 aient été levées lundi, la maladie continue d'avoir un effet majeur sur la province et son système de santé.

Le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse a signalé lundi 412 personnes en arrêt de travail parce qu'elles ont testées positives à la COVID-19, attendent un résultat de test ou doivent s'isoler parce qu'elles sont un contact étroit. C'est une augmentation de 111 personnes par rapport au rapport de la semaine dernière.

En date de lundi, il y avait aussi 136 personnes en arrêt de travail pour des raisons similaires au centre de santé IWK .

Le docteur Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, lors d’une mise à jour sur la pandémie. Photo : Radio-Canada

Le médecin-hygiéniste en chef, le Dr Robert Strang, et d'autres responsables s'attendent à ce que les cas dans la province augmentent au cours des prochaines semaines avecla suppression des restrictions de santé publique  (Nouvelle fenêtre) et à mesure que les gens commencent à se rassembler en plus grand nombre sans avoir à présenter une preuve de vaccination ou porter un masque.

Et ce problème des systèmes de soins de santé déjà surchargés mis à l'épreuve par la COVID-19 n'est pas unique à la Nouvelle-Écosse.

L'Institut canadien d'information sur la santé rapporte qu'un demi-million de chirurgies de moins ont été pratiquées au Canada depuis le début de la pandémie en 2020. Il a également noté des temps d'attente plus longs que recommandés pour les personnes qui ont subi une intervention chirurgicale lors de la première vague de la pandémie.

Les premiers ministres de l'Atlantique envisagent une collaboration

Le sujet des ressources en soins de santé était dans l'esprit des quatre premiers ministres du Canada atlantique lorsqu'ils se sont réunis en fin de semaine.

Bien que personne ne regorge de capacité supplémentaire, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a dit que lui et ses collègues envisagent des scénarios dans lesquels une province qui dispose d'une capacité supplémentaire pour une certaine procédure pourrait recevoir des patients des provinces voisines.

Des services qui seraient payé par la province d'origine du patient et qui pourraient aider à atténuer les problèmes d'accès.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a déclaré que chacune des quatre provinces évaluera les services spécialisés fournis par chacune pour voir ce qui pourrait être possible.

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard Dennis King demande aux insulaires de respecter les nouvelles exigences liées à la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre de l’Î.-P.-É. Dennis King, dont la province dépend déjà du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse pour certains services, espère pouvoir maximiser les ressources au sein du Canada atlantique d'une manière qui profite au plus grand nombre.

Cela signifie également réfléchir à des options à long terme et miser sur la collaboration qui s'est développée entre les provinces pendant la pandémie.

Nous savons qu'il n'y a pas de solution simple ici , a déclaré Dennis King aux journalistes à Halifax lundi à la fin des réunions avec ses trois collègues.

Nous n'allons pas commencer ça demain et nous ne nous sommes pas tenus à cet échéancier. Mais la responsabilité que nous avons envers nos citoyens, envers les patients que nous essayons de servir chaque jour est d’utiliser au mieux toutes les ressources dont nous disposons et trouver des manières d’être plus efficaces.