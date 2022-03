Magog veut officialiser les règlements de son parc à chiens 

On fait aussi de l’information en format collation.

Actuellement, le parc à chiens a une affiche qui annonce des règlements que tu dois avoir un certain code de conduite quand tu vas là avec ton chien, mais ce n’était pas dans notre réglementation. Si des fois quelqu’un ne respectait pas le règlement, on ne pouvait pas intervenir , explique la mairesse Nathalie Pelletier.

Là, ce qu’on fait, c’est s’assurer que ce qui est annoncé sur l’affiche soit dans nos règlements. Par exemple, deux chiens maximum par propriétaire peuvent aller au parc à chiens en même temps. Pas d’activité commerciale, et le propriétaire doit être sur place , ajoute-t-elle.

Le nouveau parc à chiens de Magog. Une borne fontaine a même été installée pour plaire aux chiens. Photo : Radio-Canada / Ville de Magog

Le chien doit aussi être vacciné contre la rage et porter une médaille, et son propriétaire doit utiliser l’enclos qui convient le mieux à la taille de son animal.

Nathalie Pelletier indique que des petits événements ont été mentionnés à la Ville et ont poussé le conseil à proposer cet éventuel changement de réglementation. Ce n’est pas des gros cas, mais on a remarqué que le règlement, on ne pouvait l’appliquer.

Le changement de règlement sera présenté pour adoption lors d’une future séance du conseil municipal. S'il est adopté, les propriétaires de chiens qui décident d'ignorer les règles s'exposeront à des pénalités.