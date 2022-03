Magog continue de faire avancer son projet de station d’épuration des eaux

On fait aussi de l’information en format collation.

Pour financer cette dépense, environ 8,1 M$ seraient empruntés sur une période de 20 ans, a précisé la conseillère du District 3 Nathalie Laporte.

Les travaux seront payables en partie par les immeubles desservis par le réseau d'égouts, et en partie par l'ensemble des immeubles de la Ville , indique-t-elle.

Notre projet est entre 45 et 50 M$, le projet au total et final, donc ça va être complété par des réserves qu’on a faites les années précédentes et par des subventions , ajoute la mairesse de Magog Nathalie Pelletier.

Rappelons que ce projet est l’un des plus importants menés par la Ville de Magog sur le plan financier au cours des dernières années.

« C’est un projet qui est bien attendu. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Il va permettre de détourner, dans un premier temps, les eaux du secteur résidentiel d'Omerville vers la rue Hatley. Les odeurs provenant de l'usine d’épuration d'Omerville importunent en effet les résidents depuis des années. Ces travaux de détournement devraient commencer à l’automne 2022, indique la mairesse de Magog.

Ensuite, on s’attaque à la désuétude de l’usine de Hatley, souligne Mme Pelletier. Ça, on commence à l’automne 2023 jusqu’à 2025 pour ces travaux-là, pour faire en sorte que tout soit terminé au printemps 2025.

Elle ajoute que le projet, soigneusement planifié depuis des années , avance bien.