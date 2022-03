Meurtre d’un chef français à Calgary : un des accusés témoigne

L’accusé, aussi connu sous le nom d’Anthony Archie Michel Christian, a plaidé non coupable à une accusation de meurtre au second degré.

Il a déclaré à la cour qu'il avait beaucoup bu le 14 mars 2020. Il a également dit qu'il a consommé de la méthamphétamine avec Tommie Holloway, le deuxième homme accusé dans cette histoire, et deux autres personnes.

Anthony Dogson a admis avoir tenté de s’introduire par effraction dans le restaurant de Christophe Herblin vers 5 h. Son but était de cambrioler des produits et le contenu du coffre-fort du magasin de cannabis voisin Spiritleaf, a-t-il expliqué.

Je ne me souviens pas de l'avoir poignardé

L’alarme du Croque Saveurs, le restaurant de Christophe Herblin qui était sur le point d'être inauguré, s'est alors déclenchée et a causé la fuite des cambrioleurs.

Averti par le système de sécurité, le chef cuisiner s'est rendu sur place pour attendre la police.

L’accusé a expliqué à la cour qu'il est retourné sur les lieux avec ses complices quelques heures plus tard pour tenter sa chance de nouveau. Christophe Herblin, toutefois, était encore là, en train de nettoyer les dommages causés par les cambrioleurs.

Anthony Dogson a dit avoir la mémoire obscurcie par sa consommation de drogue et d’alcool.

C'est un peu comme quand vous êtes vraiment saoul et que vous perdez connaissance, mais vous ne perdez pas réellement connaissance. Vous êtes à un endroit et puis la minute d'après, vous êtes à un autre endroit , a-t-il tenté d’expliquer.

« Ça m'a embrouillé le cerveau. » — Une citation de Anthony Dogson, accusé du meurtre au deuxième degré de Christophe Herblin

Malgré tout, il se rappelle de s’être bagarré avec Christophe Herblin.

Nous nous sommes un peu battus. Je ne sais pas pourquoi je courais vers lui, mais il est venu m'attraper et me confronter, et j'ai vu une bouteille dans sa main. Je n'étais pas sûr s'il allait me frapper avec cette bouteille, alors je l'ai fait tomber de sa main , a-t-il témoigné.

Christophe Herblin aurait alors essayé de garder en place l’accusé pour le rendre à la police.

J'ai voulu m'éloigner de lui [et] nous sommes tous les deux tombés au sol , a dit Anthony Dogson à la cour.

« La dernière chose dont je me souviens, c'est que je m'enfuyais de lui. » — Une citation de Anthony Dogson, accusé du meurtre au deuxième degré de Christophe Herblin

Christophe Herblin a été poignardé neuf fois. Il a réussi à se rendre à une station-service voisine pour demander de l’aide. Il est mort de ses blessures sur place, malgré l’arrivée des policiers.

L'avocate d’Anthony Dodgson, Tonii Roulston, a demandé à son client s'il y avait un plan pour attaquer Christophe Herblin.

Y a-t-il eu une discussion sur le fait de poignarder cette personne?

Non , a répondu Anthony Dodgson.

Savez-vous si vous avez poignardé cette personne? , a-t-elle demandé.

Non. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas l'avoir poignardé , a soutenu l’accusé.

Une témoin clé craint pour sa vie

Une femme, qui ne peut être identifiée en raison d'une interdiction de publication, a affirmé lors de son témoignage, qu’elle avait vu les deux hommes avec des couteaux plus tôt dans la journée.

La femme a dit craindre pour son intégrité physique à cause de sa coopération avec la justice. Le nom de la femme a été gravé dans la cellule de détention d’Anthony Dodgson. Il y est aussi écrit qu'elle est un rat du KGB .

M. Dodgson, pour vous, que signifie être un rat ? a demandé l’avocate Tonii Roulston à son client.

C'est comme [...] quelqu'un qui vous dénonce , répond Anthony Dodgson.

Pourquoi traitez-vous, dans le monde criminel, quelqu'un de rat? a répliqué l’avocate.

Parce qu'ils m'ont dénoncé , a répondu Anthony Dodgson.

Vous l'avez traitée de délatrice? , a-t-elle questionné.

Oui, parce qu'elle m'a dénoncé aux policiers ,a laissé tomber l'accusé.

