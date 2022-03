Le NPD pourrait aider les libéraux fédéraux à gouverner jusqu’en 2025

Les dirigeants Parti libéral du Canada (PLC) et du Nouveau Parti démocratique (NPD) ont conclu un accord de principe selon lequel les troupes de Jagmeet Singh soutiendraient le gouvernement Trudeau pour le maintenir au pouvoir jusqu'en 2025, ont appris CBC et Radio-Canada.

Il n'y aurait donc pas d'élections fédérales avant au moins trois ans.

L'entente verrait le NPD voter avec les libéraux lors de votes de confiance. En contrepartie, les libéraux seraient prêts à redéfinir leurs priorités en donnant suite, par exemple, à certaines dispositions des programmes nationaux d'assurance-médicaments et de soins dentaires que souhaite mettre sur pied le NPD.

L'accord, cela dit, a encore besoin du soutien des députés néo-démocrates. Ceux-ci devaient d'ailleurs se réunir lundi soir pour en discuter, selon plusieurs sources ayant parlé sous le sceau de la confidentialité.

Le cabinet Trudeau et le caucus libéral se sont également réunis virtuellement lundi soir pour discuter de la question, avons-nous appris. Les députés n'avaient pas été prévenus du sujet de la rencontre de dernière minute.

Des sources affirment que les discussions entre les deux partis ont commencé peu après les élections de septembre 2021. Les libéraux ont tendu la main au NPD pour trouver un moyen de collaborer et permettre au gouvernement Trudeau de rester au pouvoir.

Pas un accord formel de coalition

Dans le cadre d'un accord de confiance et d'approvisionnement , une formation d'opposition s'engage à soutenir le parti au pouvoir sur des mesures particulières dans des conditions spécifiques et à ne pas voter pour renverser le gouvernement pendant un certain temps.

Le gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique avait conclu un accord similaire avec les députés verts de la province, en 2017.

Ce type d'entente diffère d'un accord formel de coalition. Dans une coalition, généralement, deux partis ou plus partagent la responsabilité de gouverner, chaque parti étant représenté au cabinet.

Cette différence n'a pas empêché les conservateurs de dénoncer lundi soir la coalition néo-démocrate-libérale , qui annonce, selon eux, des jours très difficiles pour le Canada.

Cette initiative n'est rien de plus qu'une tentative insensible de Trudeau de rester le pouvoir , a déclaré par communiqué leur cheffe par intérim, Candice Bergen. Selon elle, le premier ministre veut rester au pouvoir à tout prix, notamment en adoptant les politiques dures et encore plus extrêmes du NPD .

« Les Canadiens n’ont pas voté pour un gouvernement néo-démocrate. Ce n’est que du socialisme en coulisses. Trudeau polarise la politique parce qu’il aime ça. » — Une citation de Candice Bergen, cheffe par intérim du Parti conservateur du Canada

Dans une vidéo en anglais publiée sur Twitter, le favori de la course à la succession d'Erin O'Toole, Pierre Poilievre, a décrié lui aussi un accord visant à étendre le pouvoir du gouvernement en supprimant les libertés et en augmentant les dépenses, les impôts et l'inflation sur le dos des gens .

Il en a aussi profité pour se présenter comme le mieux placé pour gagner le débat et les contestations procédurales sur le plancher de la Chambre des communes et repousser avec force cette attaque de la coalition .

Il faut, selon lui, mobiliser le peuple canadien pour faire pression sur les libéraux d'arrière-ban et les néo-démocrates qui ne sont pas à l'aise avec cet accord secret .

