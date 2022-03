Un premier cas de grippe depuis près de 2 ans dans la région de Waterloo

Un cas de grippe A a été confirmé en laboratoire. Les responsables n'ont pas fourni l'âge de l'enfant.

Des cas sporadiques de grippe A et B se produisent dans tout l'Ontario, mais dans l'ensemble, l'activité grippale dans toute la province est considérée comme faible , peut-on lire dans un communiqué de presse du bureau de santé publique.

Le tableau de bord grippal de la région montre que le dernier cas de grippe a été signalé dans la communauté au cours de la 16e semaine de 2020, soit en avril de cette année-là.

Le communiqué de la région rappelle qu'il n'est pas trop tard pour se faire vacciner contre la grippe, et que le vaccin est offert gratuitement aux personnes âgées de six mois et plus par les pharmaciens ou les cliniques médicales.

Le service de santé publique de Wellington-Dufferin-Guelph a annoncé en octobre 2021 qu'il avait enregistré son premier cas de grippe confirmé en laboratoire depuis avril 2020.

Fièvre, toux et douleurs musculaires

Le service de santé publique de la région de Waterloo a rappelé aux gens que les symptômes de la grippe sont les suivants :

Apparition soudaine de la fièvre, de la toux et des douleurs musculaires;

maux de tête, frissons, perte d'appétit, fatigue et mal de gorge;

des nausées, des vomissements et de la diarrhée peuvent également survenir.

La plupart des gens se rétabliront dans un délai d'une semaine à dix jours , selon le ministère de la Santé publique, en précisant que les personnes qui se sentent malades devraient rester à la maison, couvrir leur toux et leurs éternuements et se laver les mains fréquemment.

Le programme Surveillance de l'influenza de Santé Canada indique qu'en date du 12 mars, cinq provinces avaient signalé une activité grippale sporadique . Il s'agit de : Ontario, Québec, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique.

Avec les informations de CBC News