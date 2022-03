De grandes entreprises ont appuyé la course à la direction de Heather Stefanson

Lundi, les documents financiers de la campagne au leadership d’Heather Stefanson ont été déposés auprès d’Élections Manitoba.

La candidate a recueilli 576 625 $.

La personne qui remportait la course, entre Mme Stefanson et Shelly Glover, devenait de facto première ministre en remplacement de Brian Pallister, qui a quitté son siège de premier ministre au début du mois de septembre.

Parmi les donateurs de Mme Stefanson, on compte le président des Jets de Winnipeg, Mark Chipman, la présidente de la Fondation Asper, Gail Asper, l’ancien maire de Winnipeg, Sam Katz, le président-directeur général du Groupe financier Richardson, Sandy Riley, et le fondateur de Buhler Industries, John Buhler.

Toutes ces personnes ont donné le montant maximal individuel de 3000 $, sauf M. Katz qui a offert 250 $.

Heather Stefanson, qui représente la circonscription huppée de Tuxedo depuis 2000, a battu de justesse sa concurrente Shelly Glover.

Mme Glover a contesté le résultat devant le tribunal, alléguant des problèmes avec le comptage des voix, mais un juge l’a déboutée.

Dès le début de la course, Mme Stefanson était considérée comme la favorite de l’élite du parti. En témoignent les appuis qu’elle a recueillis auprès de presque tous les élus progressistes-conservateurs.

Parmi les autres donateurs notables, on compte plusieurs membres des familles Richardson, Borger et Shindleman, le président de New Flyer, Paul Soubry et Arni Thorsteinson de Shelter Corporation.

Pendant la campagne, Heather Stefanson avait une équipe qui organisait sa collecte de fonds. Elle ne savait pas qui avait officiellement fait un don à la campagne jusqu'à la fin de l'élection, lorsque la liste complète a été examinée et que des lettres de remerciement ont été distribuées , explique le directeur de la campagne de leadership de Mme Stefanson, Jordan Sisson, dans un courriel à Canadian Broadcasting Corporation CBC .

Au total, la campagne de Mme Stefanson a dépensé près de 562 000 $, dont 120 000 $ en salaires et honoraires, 97 000 $ en publicité et près de 85 000 $ pour la réalisation de sondages.

Elle a terminé sa campagne avec un excédent de près de 15 000 $.

Avec les informations de Ian Froese