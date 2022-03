Forsberg avec les Sénateurs pour trois ans, Mathieu Joseph s’amène à Ottawa

L’équipe lui a consenti un contrat de 8,25 millions de dollars, pour une moyenne annuelle de 2,75 millions. Forsberg a rendu de fiers services à la formation depuis l’an dernier, et pouvait devenir joueur autonome à la fin de la saison.

Il mérite ce contrat avec tout le travail qu’il a accompli. C'est un des plus grands travaillant que je connaisse. Il amène de la stabilité. Forsberg nous donne chance de gagner chaque soir , a dit le directeur général des Sénateurs Pierre Dorion au moment de faire le bilan de la journée.

Anton Forsberg continue d'épater cette saison chez les Sénateurs (archives). Photo : usa today sports / Marc DesRosiers

Dans les minutes précédentes, il a obtenu Michael McNiven des Flames de Calgary pour des considérations futures. Il s’agit d’une police d’assurance en raison de la blessure de Matt Murray. Les Sénateurs veulent donner des minutes de jeu à Filip Gustavsson avec leur club-école de Belleville, lui qui doit retrouver confiance.

L’entraîneur fera jouer le meilleur gardien [la saison prochaine] , a ensuite lancé Dorion, alors que trois portiers auront des contrats de la Ligue nationale.

Les Sénateurs ont réussi à refiler le défenseur Josh Brown aux Bruins de Boston en échange d’un choix de 5e tour et de Zach Senyshyn. L’attaquant origiainre d’Ottawa a joué toute la saison dans la Ligue américaine, obtenant 31 points, dont 19 buts en 51 matchs avec les Bruins de Providence. Il a été repêché trois rangs avant Thomas Chabot en 2015.

On le surveille depuis son repêchage. Il n’a jamais réellement eu sa chance. Il commencera avec le club-école et s’il est le meilleur là-bas, il aura sa chance à Ottawa , a affirmé Dorion, même si ce succès du nouveau joueur lui coûtera plus cher. Les Sénateurs ont envoyé un choix de 7e tour à Boston, qui deviendra un 6e si Senyshyn joue 5 matchs avec Ottawa d’ici la fin de la saison.

L’arrivée excitante de Mathieu Joseph

L’organisation avait déjà posé son geste le plus significatif, dimanche, en envoyant Nick Paul au Lightning de Tampa Bay. En retour, Ottawa a mis la main sur le jeune Mathieu Joseph et un choix de 4e tour.

Les Sénateurs tentaient de faire signer un nouveau contrat à Paul depuis quelques semaines. Quand Julien Brisebois, directeur général du Lightning, a offert Mathieu Joseph, les Sénateurs savaient que les négociations avec Paul n’iraient pas plus loin.

Mathieu Joseph (archives) Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Il a plusieurs qualités et de la vitesse. On ne pouvait pas beaucoup voir ses habiletés offensives à Tampa, mais on le verra plus avec nous , a expliqué Dorion. C’est un travaillant qui rentre dans le jeu. Il est quelqu’un comme on veut bâtir notre équipe qui va nous aider à gagner.

« Mathieu Joseph est un gars qu'on regardait depuis un bout de temps. Je pense qu'il commence juste à montrer tout son talent et son potentiel. » — Une citation de Pierre Dorion, directeur général des Sénateurs d'Ottawa

Les Sénateurs ont aussi mis la main sur le défenseur Travis Hamonic des Canucks de Vancouver en retour d’un choix de 3e tour. Même si certains partisans trouvent qu’il a payé cher, le dirigeant de l'équipe ottavienne n’est pas du même avis.

Travis Hamonic s'amène à Ottawa en provenance des Canucks (archives). Photo : usa today sports / Candice Ward

Nous avons plusieurs choix. Les pièces vont tomber à leur place et Hamonic sera un joueur important pour nous. Il est content de venir ici. Nous avions de l’intérêt il y a quelques années, mais ça n’avait pas fonctionné , a précisé Dorion, convaincu que le joueur sera heureux d’occuper le rôle que les entraîneurs Jack Capuano et DJ Smith lui confieront. Il peut apporter de l’offensive tout en étant responsable défensivement.

L’équipe a rappelé Michael Del Zotto pour le match de mardi contre les Islanders, à New York, parce que Hamonic n’aura toujours pas rejoint ses nouveaux coéquipiers.