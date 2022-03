L’arrêt de travail au CP au cœur des débats à l’Assemblée législative en Saskatchewan

Lundi, en présentant les inquiétudes que soulève ce conflit de travail, Scott Moe a réitéré son appel à Ottawa pour que le système ferroviaire ait un statut de service essentiel.

Selon lui, le prolongement du conflit entre le Canadien Pacifique et le syndicat des employés pourrait nuire à la réputation commerciale de la Saskatchewan.

« Cela causera à la Saskatchewan, sur la scène internationale, des dommages à sa réputation de producteur durable de potasse, d'uranium et de produits agroalimentaires. »

De son côté, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a profité de la période de questions pour réclamer que le gouvernement ouvre une enquête indépendante sur la gestion de la pandémie en Saskatchewan.

Selon le chef de l'opposition, Ryan Meili, le taux de mortalité lié à la COVID-19 en Saskatchewan est préoccupant.

Il a cité des données publiées lors d'une rencontre de médecins, samedi. Selon ces chiffres, dans les deux dernières semaines, le taux de mortalité dans la province a grimpé, allant de 2,3 décès sur 100 000 personnes à 4,7 sur 100 000.

Ces nouvelles données dépassent les statistiques de toutes les autres provinces.

« Le pire taux de mortalité au pays, plus de 1000 décès non identifiés, et un premier ministre qui ne semble pas préoccupé. La dernière chose qu'il souhaite, c'est que quelqu'un examine les conséquences de ses décisions. »