Fermeture de la clinique de vaccination du Devonshire Mall le mois prochain

La clinique, qui a ouvert ses portes le 21 juin 2021 dans l'ancien magasin Sears, fournira ses derniers vaccins contre la COVID-19 le 2 avril, a indiqué le Bureau de santé publique de Windsor-Comté d'Essex (WECHU) dans un communiqué de presse lundi.

Depuis son ouverture, le personnel de la clinique a administré plus de 125 000 premières et deuxièmes doses, ainsi qu'environ 96 000 troisièmes et quatrièmes rappels.

Depuis le 8 mars, le site de vaccination a également commencé à offrir des doses d’autres vaccins pour les élèves de la 7ème à la 12ème année.

Selon le Bureau de santé publique de Windsor-Comté d'Essex WECHU , les élèves qui n'ont pas encore commencé ou terminé leur série de vaccinations contre l'hépatite B, le virus du papillome humain et/ou la méningococcémie et qui souhaitent se faire vacciner au Devonshire Mall doivent prendre rendez-vous avant le 1er avril, en fonction des disponibilités.

Toujours selon le Bureau de santé publique de Windsor-Comté d'Essex WECHU , les résidents qui souhaitent toujours recevoir un vaccin contre la COVID-19 peuvent se rendre sur le site du Devonshire Mall jusqu'à sa date de fermeture, le mardi de 11 h 30 à 18 h et du mercredi au samedi de 9 h à 15 h 30.

Plus de 200 nouveaux cas à haut risque

Le Bureau de santé publique de Windsor-Comté d'Essex WECHU a signalé 201 nouveaux cas à haut risque de COVID-19 lundi. Parmi ces nouveaux cas, 79 ont été signalés samedi et 74 ont été signalés dimanche.

Au total, il y a 288 cas actifs à haut risque dans la région de Windsor-Essex. 24 personnes sont hospitalisées pour cette maladie et deux sont aux soins intensifs.

De plus, lundi, la Ville de Windsor a mis fin à l’état d’urgence qui avait été mis en place il y a deux ans, le 20 mars 2020, lorsque la pandémie a commencé.

Dans un communiqué de presse publié par le conseil scolaire, on déclare qu’il faudra continuer à adhérer aux conseils de santé publique, tels que des protocoles de nettoyage renforcés, le port du masque et le lavage des mains. On y ajoute que la vaccination sera elle aussi préconisée.

Alors que les pressions s'atténuent, nous allons maintenant concentrer nos efforts sur le rétablissement et les leçons apprises , a déclaré Steve Laforet, chef des pompiers et coordinateur de la gestion communautaire des urgences de la Ville, dans un communiqué de presse.

Avec les informations de CBC News