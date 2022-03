Québec dévoile un budget postpandémie et préélectoral

C’est aujourd'hui que sera déposé le budget du ministre des Finances du Québec, Eric Girard. Il s’agit du dernier budget avant les prochaines élections et, si le gouvernement souhaite relancer l’économie après deux ans de pandémie, l’inflation pourrait mettre un frein aux dépenses.

Le ministre Girard a déjà averti que ce quatrième budget de la Coalition avenir Québec (CAQ) ne contiendrait pas trop de nouvelles dépenses, mais plutôt une série de mesures pour atténuer l'incidence de l'inflation sur les Québécois et les éventuelles répercussions économiques de la guerre en Ukraine.

Ce sera un budget responsable, comme on vous a habitués, avec une saine gestion des finances publiques et les priorités habituelles du gouvernement : santé, éducation, économie, et il y aura des mesures pour faire face à la hausse du coût de la vie , a fait savoir le ministre le 22 février dernier.

Rappelons qu’au Québec l’inflation a augmenté de 5,4 % en février 2022, comparativement à l’année précédente. En novembre, le ministre Girard estimait que le taux d’inflation grimperait à 4 % en 2022.

Le gouvernement a récemment offert des chèques à 3,3 millions de Québécois pour faire face à la hausse rapide du coût de la vie et promet que cette mesure pourrait être appliquée de façon plus générale .

Parmi les autres mesures pour aider les contribuables, le gouvernement annoncera-t-il des baisses d’impôt? Une diminution des taxes sur l’essence? Une réduction des tarifs d’électricité?

L’impact Omicron

En mars 2021, le ministre Girard a présenté un budget fortement marqué par la pandémie. On estimait alors que la crise sanitaire coûterait environ 30 milliards de dollars d’ici 2025-2026.

Puis, lors de la mise à jour économique le 25 novembre 2021, le ministre prévoyait une croissance économique de 6,5 % pour l’année financière 2021-2022 et de 3,3 % pour 2022-2023.

Mais ces estimations sont arrivées avant le début de la cinquième vague de COVID-19, pendant laquelle des millions de Québécois ont été infectés et plus de 2500 personnes sont décédées.

D’ailleurs, le budget devrait contenir quelques détails du plan de refondation du réseau de la santé annoncé par le ministre de la Santé Christian Dubé, un plan qui doit s'échelonner sur 5 à 10 ans.

Outre la santé, le gouvernement pourrait faire des annonces concernant le milieu culturel et l'industrie de l'hôtellerie, deux secteurs qui ont été gravement touchés par les mesures sanitaires des deux dernières années.

Le verra-t-on par ailleurs faire des annonces concernant l’environnement, un sujet en partie mis de côté pendant la pandémie? Le ministre fédéral de l’environnement, Steven Guilbeault, appelait d’ailleurs les provinces à en faire davantage en matière de changements climatiques.

À six mois des élections

Malgré toutes les incertitudes économiques, le ministre Girard s'est tout de même réjoui lundi de la performance « exceptionnelle » de l'économie québécoise. Il a alors affirmé que le déficit structurel était passé sous la barre des 3 milliards de dollars ; il y a 12 mois, on estimait le déficit structurel à plus de 6 milliards.

Rappelons que M. Girard a comme objectif de revenir à l’équilibre budgétaire d’ici 2027-2028. Il a donc un peu de marge de manœuvre pour annoncer certaines mesures et dépenses aujourd’hui.

Si le gouvernement promet d’aider les Québécois à faire face à l'inflation, le premier ministre François Legault affirme que ce budget, présenté à six mois du prochain scrutin, n’en sera pas un à saveur électoraliste.

Votre gouvernement va vous aider dans le prochain budget. On va peut-être se faire accuser d'électoralisme, mais ce n’est pas une raison pour vous laisser tomber , a dit le premier ministre Legault.

Un budget qui contient de nombreuses mesures pour aider les contribuables québécois pourrait tout de même aider la CAQ à remporter la circonscription de Marie-Victorin, lors des partielles prévues pour le 11 avril prochain.