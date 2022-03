Des étudiants et des employés du CSJ s’engagent à « vivre en français »

On fait aussi de l’information en format collation.

L'objectif de cette initiative annoncée lundi est d’encourager les membres de la communauté du Campus Saint-Jean CSJ à parler français à l’intérieur, mais surtout à l’extérieur de l’établissement.

C’est une sorte de contrat [...] pour permettre de s’engager et de solidifier l'engagement personnel , explique le doyen sortant du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, Pierre-Yves Mocquais.

Il est très facile de tomber dans le travers de vivre en anglais, ajoute-t-il. C’est un engagement que je prends à l’égard des autres.

Cela peut, par exemple, demander d’avoir des services en français quand on a affaire avec des services gouvernementaux.

« Ça demande de l’effort tout le temps, et puis, c’est s’exposer à être servi moins rapidement. » — Une citation de Pierre-Yves Mocquais, doyen sortant du Campus Saint-Jean

L’initiative plaît à plusieurs étudiants rencontrés dans les corridors du Campus Saint-Jean CSJ

Maintenant que je parle français et que c’est une de mes langues primaires, c’est important de continuer à parler et de vivre en français pour que je puisse peut-être travailler en français dans le futur , dit par exemple Manuel Herrera, étudiant en génie à l’Université de l’Alberta et au Campus Saint-Jean CSJ .

Manuel Herrera suit des cours de génie en français et en anglais à l'Université de l'Alberta et au Campus Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / François Joly

Il ajoute que le français fait partie de sa culture et qu’il est important pour lui de suivre certains cours dans cette langue.

C’est important de continuer ma connaissance de la langue française , ajoute son camarade de classe Aidan Defo. Issu d'une famille anglophone, il a choisi de poursuivre une partie de son parcours universitaire en français après avoir fait son primaire et son secondaire en immersion.

Pierre-Yves Mocquais tenant la Charte d'engagement à vivre en français. Photo : Radio-Canada / François Joly

Les services en français, même à Edmonton, sont vraiment limités, et c’est quelque chose qui devrait être à revoir , explique Alice Musele, une autre étudiante. Elle croit cependant que la francophonie est de plus en plus visible en Alberta.

La charte sera exposée à l’intérieur du Campus Saint-Jean.