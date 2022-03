L’arrêt de travail au Canadien Pacifique inquiète des agriculteurs de la Saskatchewan

L’agriculteur de Saint-Denis, Laurent Denis avance que pour l’instant, le conflit de travail au sein du Canadien Pacifique n'a pas d'impact sur lui.

Il affirme qu’en raison de la récolte difficile de l’année dernière, ses entrepôts ne sont pas remplis. Il a donc encore de la place pour ensiler ses récoltes cette année.

Cependant, Laurent Denis reconnaît que cette situation pourrait changer si l'arrêt de travail durait encore longtemps.

« Si cela dure plus longtemps, les entrepôts ne peuvent pas charroyer et ne peuvent pas charger leurs grains sur le train. Les entrepôts deviennent bourrés et éventuellement nous, comme agriculteurs, on ne peut pas charroyer nos grains, car il n’y a pas de place. »