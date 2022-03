Une famille ukrainienne veut accueillir des proches à Jonquière

Anastasia Derkach, son conjoint Oleksii et leur fille Élizabeth sont inquiets. Leur famille vit encore à Rivne, une petite ville de l'ouest de l'Ukraine située près d'une base militaire déjà bombardée par les Russes. Ils aimeraient pouvoir accueillir leurs proches, notamment l’épouse du père d’Anastasia, Valentyna, et son petit frère Vladyslav.

L'armée de Russie [est] plus proche et plus proche chaque journée. De jour en jour. Mon Dieu, c'est très catastrophique , raconte la photographe de profession, qui relate les bombardements de Kiev et de Kharkiv.

Le père d’Anastasia veut contribuer à l’effort de guerre.

Anastasia voudrait faire venir l'épouse de son père, Valentyna, et son petit frère Vladyslav qui tentent de fuir la guerre. Photo : c / courtoisie

Ils sont ensemble maintenant là-bas, avec mon père aussi. Mais mon père ne peut pas quitter le pays. Il va protéger aussi notre pays , dit-elle.

Si la grand-mère d'Élizabeth, Valentyna, souhaite venir au Canada, l'autre grand-maman, Oksana, vient tout juste de retourner en Ukraine pour prendre soin de sa mère.

Je me sens vraiment triste parce que j'aimerais que quelqu'un d'autre vienne. Ça me ferait vraiment plaisir , confie la fillette de 10 ans.

L’appartement de cinq pièces et demie n’est cependant pas assez grand. Une maison serait nécessaire. Le couple souhaite louer, puisqu’il ne pense demeurer au Québec que pendant quelques années.

11 000 $ amassés

Le Groupe de solidarité Jonquière-Ukraine, un comité mis sur pied dans le but d’accueillir des ressortissants ukrainiens à Jonquière, attend des directives d’Ottawa au sujet des critères encadrant l’accueil de réfugiés.

On n'a pas de détail, donc on n'est pas encore en contact avec aucune famille, sinon avec des familles régionales comme Mme Anastasia qui elle cherche à faire protéger ou faire revenir sa famille , relate le diacre de la paroisse Saint-Dominique, Jean Martel.

Pendant que la campagne de financement cumule 11 000 $ sur un objectif de 25 000 $, Anastasia Derkach, elle, préfèrerait plutôt signer des contrats de photographie pour payer elle-même ses dépenses.

D'après le reportage de Gilles Munger