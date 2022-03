Jour de scrutin dans Fort Whyte, l’ancienne circonscription de Brian Pallister

Cinq candidats sont en lice.

On y trouve les deux anciens joueurs des Blue Bombers de Winnipeg Obby Khan (Parti progressiste-conservateur) et Willard Reaves (Parti libéral), ainsi que l’ancienne directrice de l’Orchestre symphonique de Winnipeg, Trudy Schroeder (Nouveau Parti démocratique).

Nicolas Geddert représente le Parti vert, et Patrick Allard est candidat indépendant.

Fort Whyte regroupe notamment les banlieues de Whyte Ridge et de Lindenwoods. Le revenu médian d’un ménage y est de 117 535 $ selon le recensement de 2016, alors que le revenu médian d’un ménage au Manitoba est de 68 147 $.

Le Parti progressiste-conservateur y récolte habituellement plus de 50 % des voix.

L’ex-premier ministre Brian Pallister avait remporté la circonscription avec près de 56,82 % des votes lors des dernières élections provinciales en 2019. Il était député de la circonscription depuis septembre 2012.

Le vote par anticipation s’est déroulé du 10 au 17 mars.

Les citoyens canadiens de 18 ans et plus établis au Manitoba depuis six mois et plus qui habitent le quartier peuvent voter dans cette élection.