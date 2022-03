La consigne est efficace, mais pas le recyclage résidentiel, selon le Parti vert

Le ministre ontarien de l’Environnement et Ted Moroz, le président de la société Beer Store, ont collecté lundi la cinq milliardième bouteille via le programme de consigne de l’Ontario.

Si le programme de consigne, qui a maintenant 15 ans, satisfait la plupart des activistes, celui du recyclage résidentiel est critiqué.

En Ontario, le programme de consigne est limité aux contenants de bière, de vin et de spiritueux. Les consommateurs paient un dépôt au moment de l'achat, et celui-ci est remboursé lorsque le contenant vide est retourné au Beer Store.

Karen Wirsig, responsable du programme plastique au sein de l’organisme Environmental Defence, est satisfaite des résultats de ce programme.

Moi je trouve que c’est une très bonne nouvelle que depuis 2008 ils ont pu collecter plus de cinq milliards de contenants qui autrement auraient facilement été envoyés dans les décharges.

C’est, selon elle, une des raisons qui explique le fait qu’on trouve très peu de bouteilles de vin ou de bière dans les lacs, dans nos rivières et dans nos parcs . Selon elle, on trouve en revanche beaucoup trop de bouteilles d’eau et de canettes un peu partout dans la nature.

Elle souhaiterait donc que ce programme soit appliqué également aux boissons non alcoolisées.

Elle estime par ailleurs que ce programme fonctionne beaucoup mieux que le traditionnel bac de recyclage bleu.

Selon Environmental Defence, en 2016, seuls 41 % des canettes de boissons non alcoolisées en Ontario ont été récupérées via le bac bleu, mais près de 80 % des canettes de boissons alcoolisées ont été récupérées par le programme de consigne de l’Ontario.

Le recyclage classique à la traîne en Ontario

Selon Dianne Saxe, la cheffe adjointe du Parti vert de l’Ontario, le recyclage traditionnel qui passe par le bac bleu n’est plus suffisamment efficace en Ontario.

Dianne Saxe est la cheffe adjointe du Parti vert de l’Ontario. Photo : Commissaire à l'Environnement de l'Ontario

Elle explique que les Ontariens ont souvent la fausse impression qu’une fois les bouteilles de plastique collectées par le ramassage des ordures, le recyclage sera bien effectué. Or, seule une petite partie des bouteilles en plastique polyéthylène téréphtalate PET sont recyclables.

« La plupart du plastique qui se trouve dans les boîtes bleues est beaucoup plus difficile à recycler, et le processus est cher. Donc on prétend qu’on a un bon système de recyclage, mais en fait une bonne partie arrive dans les décharges. » — Une citation de Dianne Saxe, la cheffe adjointe du Parti vert de l’Ontario

Selon elle, seulement 9 % du plastique collecté ainsi est recyclé.

Elle souhaiterait que les règles soient plus strictes et que ne soit considéré comme recyclé que le plastique recyclable à 80 %, un processus plus coûteux. Elle estime que les produits qui ne sont pas réellement recyclables ne devraient pas être mis en vente.

En 2020, 350 millions de bouteilles en verre et en aluminium ont été recyclées via le programme de consigne de l’Ontario.