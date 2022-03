Dénoncer pour se libérer : le combat d’une victime d’agression sexuelle

Sabrina Turcotte sent qu'elle peut ainsi fermer un chapitre de sa vie. Elle a d'ailleurs tenu à ce que l'interdit de publication concernant son identité soit levé pour avoir une libération complète. J'aurais senti que je camouflais mon agresseur si je n'avais pas parlé et si je n'avais pas levé l'interdiction de publication , explique-t-elle.

Des années avant de porter plainte

Sabrina Turcotte a longtemps caché les agressions dont elle avait été victime. Depuis les agressions, je me faisais du mal à moi-même plutôt que de dénoncer, parce que je ne voulais pas faire de mal à ma mère, au monsieur [Robert Bouchard] . C'est la naissance de sa fille, en 2013, qui a provoqué la sortie de vieux démons .

Par la suite, à leur mariage en août 2015, j'ai commencé à être malade une semaine avant. Et j'ai été malade jusqu'au mois de décembre. J'ai un rein unique, j'ai eu un cancer, et mon rein ne fonctionnait pas bien. J'étais en train de m'empoisonner.

« Je l'ai dénoncé à la police en 2017. C'est sûr que la pandémie n'aide pas... mais il y a eu beaucoup d'étapes. Je me présentais toutes les fois. J'avais mon cahier de notes, je prenais des notes, j'allais parler avec la procureure par la suite. C'était vraiment important pour moi de m'impliquer. C'était le combat d'une vie. » — Une citation de Sabrina Turcotte

La jeune femme admet que le processus a apporté son lot de stress, et les difficultés de tout revivre.

Ma mère est venue témoigner pour monsieur, cela a encore plus brisé quelque chose en dedans de moi, ajoute-t-elle. Et de revoir l'agresseur chaque fois... Mais je me rendais compte que chaque fois, je ressortais plus forte et il n'était pas question pour moi d'arrêter.

Robert Bouchard au palais de justice de Sherbrooke le 21 mars. Photo : Radio-Canada / René-Charles Quirion

Devant le tribunal, elle a lu une lettre qu'elle avait remise aux policiers lors de sa dénonciation, et qu'elle a bonifiée pour bien faire comprendre à son agresseur tout l'impact que ses gestes ont eu sur sa vie. Cela m'a vraiment fait du bien. C'est libérateur. Ça fait mal dans un sens, parce que tu réalises que les agressions, c'est beaucoup d'impacts. Cela a hypothéqué ma vie d'une certaine façon. Mais cela est très libérateur et je suis vraiment fière de voir qui je suis vraiment. La lettre m'a vraiment permis ça.

Je crois que l'emphase a été mise à la fin sur un message qui s'adressait à mon agresseur et à sa conjointe, ma mère. Depuis qu'il y a eu le verdict de culpabilité, j'ai tout le temps l'impression d'avoir à me justifier parce qu'ils sont très invasifs dans ma vie. Cela aurait été plus simple pour moi s'il avait simplement vécu les conséquences de ses gestes.

Une peine « relativement clémente » pour une protection à plus long terme

Sabrina Turcotte a fortement insisté auprès de la procureure pour que la peine de prison soit de deux ans plutôt que de trois ou quatre. Même si Robert Bouchard passe moins de temps derrière les barreaux, il sera toutefois soumis à une probation de trois et il lui sera interdit de communiquer avec elle ou sa famille.

Vu comment ça se passe depuis le début du processus, et qu'il se rapprochait de plus en plus de moi, c'était une sécurité qui était plus importante que plus de temps de prison.

« Elle s’est tue pour protéger la famille. Je comprends son désir de vouloir une protection plus grande. Elle n’est pas animée par un sentiment de vengeance. Elle veut se libérer. » — Une citation de Claire Desgens, juge

La peine suggérée est relativement clémente , a souligné la juge Desgens, qui a acquiescé à la suggestion commune de l'avocate de la défense et de la procureure aux poursuites criminelles et pénales. On nous demande d’être beaucoup plus sévère pour le type de gestes que vous avez commis, qui ont eu des conséquences sur la victime. On parle d’un enfant qui était fragile. J’ai entendu encore des séquelles qui sont permanentes.

Néanmoins, Sabrina avoue que voir son beau-père prendre le chemin de la prison, menottes aux poings, lui a fait mal , mais que l'aide du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel CALACS et du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels CAVAC lui a permis d'aller de l'avant.

« J'avais de la peine. Je ne suis pas une personne qui veut du mal aux gens. » — Une citation de Sabrina Turcotte

Invité à s’adresser au tribunal, Robert Bouchard n’a rien ajouté avant que la peine lui soit imposée, mais a nié les gestes. Il a porté la décision en appel.

Le nom de Robert Bouchard sera aussi inscrit pour 20 ans au Registre des délinquants sexuels. Il ne pourra communiquer avec la victime pour toute la durée de la probation.

Avec les informations de René-Charles Quirion