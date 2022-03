Des centaines de logements clés en main pour travailleurs et étudiants étrangers

Des centaines d'appartements meublés sont rendus disponibles. Ils connaissent une popularité fulgurante.

Il y a dix ans, Simon Gagné a flairé la bonne affaire en démarrant une compagnie spécialisée dans le logement destiné à des étudiants étrangers. Il s’agit d’appartements clés en main, où tout est fourni.

On joue aux réparateurs de laveuse et s'il y a un problème Internet, il faut le régler. S’il y a un problème de ressources humaines, il faut le régler. S’il y a des conflits entre personnes, il faut les régler. Là on est rendu avec 60 immeubles, pour 600 places et c'est vraiment du tout inclus. La vaisselle, la literie, la décoration , explique le copropriétaire de LogÉtudes, à Chicoutimi.

Simon Gagné et Julianna Duchesne sont propriétaires de l'entreprise LogÉtudes, à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Son associée, Julianna Duchesne, précise qu’en temps de pandémie les besoins étaient immenses.

Souvent, on allait leur faire une épicerie avant qu'ils arrivent parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de leur quarantaine , précise-t-elle.

En contexte de pénurie, il est particulièrement difficile de loger les étudiants étrangers, dont ceux qui fréquentent l’Université du Québec à Chicoutimi (Université du Québec à Chicoutimi UQAC ).

J'ai vu les récents chiffres dernièrement où on parlait d'un taux d'inoccupation à 0,6 % à Saguenay. Vous vous imaginez qu’un locateur peut être vraiment plus enclin à louer, étant donné la demande incroyable qu'il a, son logement à une personne qu'il rencontre physiquement et ne pas réserver pour un étudiant international , met en relief Hélène Boivin, directrice du bureau de l’international à l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC .

En 10 ans, le nombre d'étudiants étrangers a plus que triplé à l'Université du Québec à Chicoutimi UQAC , passant de 500 en 2012, à plus de 1700 l'automne dernier.

L'entreprise LogÉtudes a quant à elle doublé son nombre d'immeubles l'année dernière en faisant l'acquisition des Immeubles Belvédère.

Les travailleurs étrangers également logés

Devant le manque de main-d'œuvre qui frappe ici comme ailleurs, l'entreprise a commencé à accueillir des travailleurs étrangers.

« Ça nous a permis de développer d'autres créneaux. Ça nous a permis d'aller chercher un peu plus de gens qui recherchaient du tout inclus, mais ce n'étaient pas des étudiants. On a fait de belles associations dans les dernières années avec de grandes entreprises d'ici. » — Une citation de Simon Gagné, copropriétaire, LogÉtudes

En plus des travailleurs étrangers, LogÉtudes souhaite rendre ses logements accessibles aux travailleurs québécois.

LogÉtudes construira son premier immeuble locatif sur ce terrain de Chicoutimi, une fois la maison incendiée démolie. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

On les veut également parce que ce sont des gens qui nous permettent de grandir rapidement et qui nous demandent beaucoup moins de gestion. Ils ne nous appelleront pas pour des assiettes cassées. Oui, pour nous, c'est aussi un avantage d'avoir ces clients-là , note Julianna Duchesne.

Afin de desservir une clientèle croissante, l'entreprise a récemment acheté un terrain au centre-ville de Chicoutimi où elle projette de construire un premier immeuble à logements.

D'après le reportage de Laurie Gobeil