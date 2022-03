Le Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or pourra se relocaliser

La construction d'un nouveau bâtiment doit s'amorcer au cours des prochaines semaines, sur le chemin Sullivan à Val-d'Or.

La ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours a annoncé une contribution de 500 000 $ du gouvernement du Québec pour ce projet, qui s'élève à 5,2 millions de dollars.

L'initiative a été retenue dans le cadre du Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif a indiqué la ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours lundi. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Selon Lina Dupras, directrice générale du Centre de bénévolat, le financement du projet est désormais complété à 98 %.

On attend les dernières annonces officielles avant de divulguer tous les détails de notre financement, mais on devrait aller en appel d’offres dès la semaine prochaine, pour un début du chantier vers la fin mai , précise-t-elle.

L'aide alimentaire toujours en hausse

Elle ajoute que la construction d'un nouveau bâtiment de 12 000 pieds carrés viendra combler un besoin criant pour l'organisme dans sa mission de banque alimentaire pour les MRC de la Vallée-de-l’Or et Abitibi.

On manque d’espace pour nos denrées, souligne Mme Dupras. On doit souvent mettre sur pause les arrivages sur pause parce qu'on n'est pas en mesure de tout entreposer. On se doit de supporter les organismes accrédités et on veut pouvoir jouer notre rôle, comme Mission Montréal le joue pour nous.

Lina Dupras ajoute que la demande en aide alimentaire est toujours en augmentation. Les portes ouvertes du mercredi rejoignent environ 60 familles, tandis qu’entre 80 et 100 personnes se présentent à la banque alimentaire le vendredi.