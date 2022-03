Conflit au CP : le port de Vancouver espère une résolution rapide

Affirmant craindre des perturbations, le port de Vancouver souhaite une résolution rapide du conflit de travail au Canadien Pacifique (CP) qui touche plus de 3000 employés de l'entreprise ferroviaire depuis dimanche.

Les autorités portuaires affirment que ce conflit est extrêmement perturbateur pour les activités du port et aura des répercussions négatives immédiates et directes sur toute la chaîne d'approvisionnement et sur l'économie du Canada.

« Nous espérons que cette question pourra être résolue rapidement. » — Une citation de Port de Vancouver

Les discussions se poursuivent

À Calgary lundi, le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan, a indiqué qu'il y resterait jusqu'à ce que les deux parties parviennent à un accord.

Il a en outre souligné que le gouvernement jugeait que le meilleur accord serait conclu à la table des négociations.

Nous ne pourrions pas être plus d'accords , affirme Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, qui, dans un communiqué, a appelé le Canadien Pacifique CP à négocier de bonne foi avec les grévistes.

Nous espérons que les négociations pourront se poursuivre avec la médiation et que nous éviterons l'intervention du gouvernement. Une législation de retour au travail n'est pas nécessaire , ajoute-t-elle.

De nombreuses organisations, dont l’Association canadienne des éleveurs de bovins et l'Association nationale des engraisseurs de bovins exhortent le gouvernement à intervenir pour mettre immédiatement fin à l'arrêt de travail.

La direction et le syndicat négocient depuis septembre 2021. Les salaires et les régimes de retraite figurent parmi les principaux points en litige. Le syndicat veut aussi régler la question de l'endroit où les employés doivent prendre leur pause obligatoire.

Il s'agit du cinquième arrêt de travail au Canadien Pacifique depuis 1993. Au cours des neuf dernières négociations, les deux parties ont eu huit fois recours à des conciliateurs fédéraux.

Avec des informations de la Presse Canadienne.