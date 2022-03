Petar Gavrilovic : le combat d’une vie

La guerre en Ukraine est une situation familière pour Petar Gavrilovic puisqu'il est né dans un camp de réfugiés en Slovénie alors que sa famille fuyait les horreurs de la guerre en Bosnie au début des années 1990.

Il aura une pensée particulière pour les enfants, qui comme lui, deviendront des réfugiés de guerre.

« La guerre, ça se transfère dans les enfants...Même si tu n'as pas vécu la guerre, tu la ressens, tu as la guerre dans le sang. Ces gens-là, ces réfugiés, ça me rejoint.. Leur vie va changer, ils vont changer de pays, ils vont laisser la guerre de côté. C’est [plaisant] de pouvoir vivre au Canada et de ne pas avoir de stress. »