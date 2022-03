Un troisième procès pour Adèle Sorella

La Cour d’appel a ordonné lundi la tenue d'un nouveau procès pour Adèle Sorella, accusée du meurtre de ses deux fillettes en 2009 alors qu’elles étaient âgées de 8 et 9 ans.

Les juges François Doyon, Jean Bouchard et Christine Baudoin accueillent l'appel et infirment les verdicts de culpabilité aux accusations de meurtre au deuxième degré contre Adèle Sorella et ordonnent un nouveau procès .

En résumé, la juge [Sophie Bourque, de la Cour supérieure] a commis une erreur en refusant à l'appelante le droit de plaider la thèse de l'implication du crime organisé dans le meurtre des jeunes victimes , ont indiqué les trois magistrats.

Ils estiment qu'ils ne peuvent prétendre que cette erreur est anodine, d'autant que les directives écrites ont pu ici exacerber son impact .

Le 5 mars 2019, un jury présidé par la juge Sophie Bourque de la Cour supérieure, district de Laval, avait reconnu Adèle Sorella coupable des meurtres au second degré de ses filles Amanda et Sabrina De Vito, alors âgées respectivement de 9 et 8 ans, après l'avoir acquittée de deux accusations de meurtre au premier degré.

Les avocats d'Adèle Sorella, Pierre Poupart et Ronald Prégent, avaient soutenu que les directives données aux jurés lors du nouveau procès par la juge Sophie Bourque les avaient induits en erreur et leur ont forcé la main dans leurs délibérations.

Ils s’en prenaient particulièrement à la décision de la juge de ne pas considérer que les liens étroits avec la mafia du mari d’Adèle Sorella, Giuseppe De Vito, puissent avoir joué un rôle dans la mort des fillettes.