Les travailleurs à la fonderie Bradken de Mont-Joli en grève

Les travailleurs syndiqués de la fonderie Bradken, à Mont-Joli, sont en grève depuis 14 h lundi après avoir rejeté à 69 % l'offre globale et finale présentée par leur employeur dans le cadre du processus de renouvellement de leur convention collective.

On fait aussi de l’information en format collation.

La convention collective est échue depuis octobre 2021.

Ce mandat de grève avait été adopté avec l'appui de 88 % des membres le 11 mars dernier. Les travailleurs avaient aussi rejeté au même moment la première entente de principe.

Le syndicat a présenté vendredi une contre-offre à l'employeur qui disposait alors d'un délai de 72 heures pour répondre. Cette réplique est venue via l'offre globale et finale qui vient d'être rejetée.

Les discussions achoppent sur les conditions salariales des employés et les clauses normatives en lien avec la prise de vacances.

Il y a une différence entre les demandes salariales syndicales et celles de l'employeur. Je ne vous dis pas qu'on est très très loin, mais on n'est pas près encore de s'entendre. On va travailleur fort dans les jours à venir, les semaines à venir, pour essayer d'en venir à une entente , indique le représentant syndical pour le Syndicat des Métallos, Éric Matte.

Environ 200 travailleurs sont syndiqués à fonderie Bradken. Selon le local 6506 du Syndicat des Métallos, les opérations sont suspendues à l'usine.

Bradken n'avait pas encore répondu à notre demande d'entrevue au moment de publier ces lignes.

Cette fonderie a été fondée en 1908.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse