Le joueur de soccer Marco Carducci annonce la rémission de son cancer

Le gardien de but de l'équipe calgarienne de soccer Cavalry FC, Marco Carducci, a révélé lundi la rémission de son cancer testiculaire.

Le joueur de 25 ans a dit avoir reçu son diagnostic le 16 février.

Après avoir suivi les recommandations du médecin de notre équipe, j’ai cherché à recevoir des traitements immédiats à l’Hôpital général de Rockyview , a-t-il déclaré. Une intervention chirurgicale et 48 heures plus tard, le gardien de but a pu retourner chez lui pour entamer sa convalescence.

Heureusement, les tests [...] indiquent que le cancer a été détecté tôt et il est maintenant contenu [...] je suis très chanceux , a-t-il souligné.

La procédure médicale était d'enlever un testicule cancéreux.

Cette expérience était pour Marco Carducci, un tourbillon émotionnel .

J’ai débuté mon programme de réhabilitation après mon opération chirurgicale. Je vais continuer de travailler en étroite collaboration avec l’équipe médicale de notre équipe pour retourner sur le terrain le plus rapidement possible , a-t-il assuré.

Le cancer testiculaire est une des formes de cancers les plus courantes [...] chez les hommes de 15 ans à 35 ans, a expliqué le joueur de soccer. Un dépistage précoce est la clé [pour le traiter].

Si quelque chose cloche, n’hésitez pas [à consulter un médecin] , a-t-il conseillé.

Marco Carducci a gagné à deux reprises le titre du Joueur de soccer canadien de l’année chez les moins de 17 ans. Il a également participé trois fois aux camps d’entraînement de l’équipe nationale.