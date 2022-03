Une espèce inconnue de thyréophores vivait en Chine au Jurassique

Il s'agit des premiers restes fossiles de ce groupe d’herbivores quadrupèdes, qui vivait du début du Jurassique jusqu'à la fin du Crétacé, à être découverts en Asie.

Leur apparence était distinctive, puisque leur dos formait un genre de bouclier cuirassé par des plaques osseuses, des piques ou des éperons.

Ce squelette fossilisé comprend une partie d’un crâne, des vertèbres, des morceaux de membres et beaucoup de fragments de son bouclier. C'est l'exemple le mieux conservé et le plus ancien d'un dinosaure cuirassé en Asie , explique dans un communiqué le paléontologue Paul Barrett, du Musée d’histoire naturelle de Londres.

Les paléontologues ont trouvé plusieurs ossements fossilisés, mais aussi un grand nombre de fragments d'armure. Photo : Xi Yao

L'origine des dinosaures blindés

Au cours du Jurassique et du Crétacé, un grand nombre d’espèces de dinosaures herbivores ont évolué pour se couvrir de plaques osseuses défensives.

Ces dinosaures se divisent en deux catégories très reconnaissables :

Les stégosaures, avec leurs plaques dorsales et leur queue en pointe, étaient d’énormes bêtes.

Les ankylosaures étaient moins volumineux. Ils étaient généralement recouverts de boucliers osseux plats et ressemblaient davantage à des tables à café ambulantes .

La nouvelle espèce, baptisée Yuxisaurus kopchicki, était de taille moyenne. Elle était beaucoup plus robuste et plus trapue que les autres espèces, comme les stégosaures et ankylosaures.

Mes collègues chinois ont découvert ce nouveau dinosaure dans le sud-ouest de la Chine, dans des roches du Jurassique précoce datant de 192 à 174 millions d'années , affirme le Pr Barrett.

« Son armure nous indique qu'il s'agit d'un membre du même groupe de dinosaures, mais son âge nous indique qu'il vivait bien avant ces espèces bien connues […], et qu’il est donc proche de leur ancêtre commun. » — Une citation de Paul Barrett

En fait, cette réalité permet de penser que leurs ancêtres communs présentaient une plus grande variété de formes corporelles que les paléontologues imaginaient jusqu’à maintenant.

La présence du Yuxisaurus kopchicki sur le territoire qui correspond aujourd’hui à la Chine montre également que les dinosaures cuirassés se sont répandus sur la planète entière au début de leur évolution.

Jusqu’à aujourd’hui, les fossiles de dinosaures thyréophores ont surtout été trouvés dans des roches datant du Jurassique supérieur et du Crétacé (il y a 163 à 66 millions d'années) en Amérique du Nord et en Europe.

Cela a révélé une incroyable diversité d'espèces, mais on sait depuis longtemps que leurs origines doivent remonter à bien plus loin , note le professeur.

De plus en plus de fossiles de dinosaures cuirassés sont mis au jour dans l’hémisphère Sud.

Deux d’entre eux appartiennent à des animaux qui vivaient il y a environ 200 millions d'années au Venezuela et en Afrique du Sud. Ils n'avaient pas d'armure, mais ils pourraient être les premiers représentants du groupe, avant son apparition , conclut le Pr Barrett.

La description du nouveau dinosaure est l’objet d’un article publié dans la revue eLife (Nouvelle fenêtre) (en anglais).