Trois collèges du Nord de l’Ontario offrent des baccalauréats en sciences infirmières

Le collège Cambrian à Sudbury, le collège Sault à Sault-Sainte-Marie et le collège Canadore à North Bay offraient le programme en partenariat avec un établissement universitaire. À compter de septembre 2022, les trois établissements accueilleront une première cohorte d’étudiants qu'ils formeront de façon indépendante.

Quand la province a donné le droit en 2020 aux collèges de créer un programme indépendant menant à l’obtention du titre d’infirmière autorisée, il était logique que le Collège Cambrian explore cette avenue, soutient la vice-présidente à l’enseignement, Paula Gouveia.

« Nous avons déjà les capacités, nous avons la faculté, nous avons les installations ainsi que les partenariats nécessaires. » — Une citation de Paula Gouveia, vice-présidente à l’enseignement du Collège Cambrian

Elle explique que l’établissement sudburois profite d’une vingtaine d’années d'expérience en collaboration avec l’Université Laurentienne.

Comme les programmes étaient déjà offerts par les collèges et que les besoins sont grands en soins infirmiers, elle ne s’attend pas à ce qu’il y ait plus de compétition pour recruter les futurs étudiants et étudiantes.

La professeure agrégée à l’École des sciences infirmières de l’Université d’Ottawa, Michelle Lalonde, est d’avis que cela aura peu d’impact sur le nombre d’infirmières formées.

Elle s’est intéressée aux résultats des patients selon l’éducation reçue par les infirmières lors de sa maîtrise. Elle explique que plusieurs études démontrent que les patients ont de meilleurs résultats lorsqu’ils sont soignés par une infirmière détenant un diplôme universitaire.

Une formation exclusivement collégiale d’une durée de deux ans mène au titre d'infirmière auxiliaire.

Ce changement soulève plusieurs questions pour celle qui est titulaire d’un diplôme collégial en soins infirmiers obtenu au Québec et d’un doctorat en Sciences infirmières de l’Université de Toronto. Elle se demande notamment si cela changera la perception des qualifications des infirmières et s’il y aura une différence à l’embauche entre les diplômées des universités et des collèges.

Michelle Lalonde demeure confiante en la rigueur du processus d’accréditation qui est le même pour tous.

Le ministère des Collèges et Universités indique par courriel que l’objectif est de faciliter l’accès à une éducation de haute qualité en soins infirmiers dans les communautés. Il précise aussi qu’il n'y a pas de différences entre un baccalauréat en sciences infirmières de quatre ans offert dans un collège et celui offert dans une université.

Dans les deux cas, le programme doit être approuvé par l’Ordre des infirmières et des infirmiers de l’Ontario et obtenir le consentement ministériel. Sept collèges ont déjà reçu le sceau d’approbation.

Le Collège Boréal est en attente d’approbation pour son programme qui sera offert à son campus de Toronto. Le baccalauréat en sciences infirmières n'est pas le premier baccalauréat autonome offert par des collèges en Ontario.