Tramway : Marchand pressé d’avoir le feu vert pour lancer les appels d’offres

On a fait nos devoirs. Tout retard risque d'avoir des conséquences à la fois coûteuses en coûts pour la réalisation du projet, mais aussi en impacts. On a un bureau de projet, on a des consortiums qui sont prêts, on n'a pas le temps [ni] le goût de les perdre , a déclaré M. Marchand lundi.

Le maire a réitéré que la Ville de Québec avait besoin d’obtenir le décret dès maintenant afin de profiter des effets bénéfiques de la concurrence sur les coûts du projet.

Dépassements de coûts

Avant d'acquiescer à la demande de Bruno Marchand, le gouvernement Legault souhaite obtenir un engagement écrit de la part d’Ottawa confirmant son intention d’assumer 40 % des coûts du projet de transport en commun.

Québec veut notamment éviter d’assumer à lui seul les dépassements de coûts, évalués jusqu’ici à quelque 600 millions de dollars.

Bruno Marchand affirme que le développement économique et la lutte aux changements climatiques à Québec dépendent du projet de tramway. (Archives) Photo : Radio-Canada

Selon le maire, le gouvernement de la Coalition avenir Québec CAQ peut adopter le décret sans craindre de coûts supplémentaires.

L'émission des décrets, ce n'est pas le moment où on impute des dépenses au gouvernement du Québec, à la Ville ou au fédéral , a insisté Bruno Marchand.

C'est quand on va ouvrir les enveloppes des appels de proposition à l'automne que là, on va pouvoir se dire : voici combien le projet coûte et voici, à la lumière de ce que nous avons fait, de ce que les consortiums proposent, quels seront les impacts financiers , a-t-il ajouté.

Villeneuve appuie Marchand

Le chef de l’opposition à la Ville de Québec, Claude Villeneuve, abonde dans le même sens que le maire. Il croit que la position du gouvernement Legault risque d’entraîner des dépassements de coûts et de nuire à l’acceptabilité du projet.

L'attente envers Ottawa, ce n'est pas un bon prétexte. Ça n'a pas de sens. Les décrets peuvent être émis. On peut lancer l'appel de propositions immédiatement. Il faut que ça se passe. C'est très important , a déclaré le chef de Québec d’abord.

« C'est le temps que ça débloque. Il faut que le gouvernement montre qu'il ne fait pas qu'appuyer ce projet-là seulement de façade, qu'il l'appuie pour vrai et qu'on donne un décret. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de l’opposition, Ville de Québec

Claude Villeneuve reproche au gouvernement Legault de nuire au projet de tramway en tardant à adopter le décret. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Le gouvernement Legault pourrait-il être tenté d’utiliser le décret comme monnaie d’échange contre l’appui du maire de Québec au 3e lien? La question a été posée à Bruno Marchand.

Je ne serai jamais à vendre

Moi, je ne prêterai pas d'intentions au gouvernement, mais je vais vous dire que si ça arrivait, je ne manquerais jamais mon appui à quoi que ce soit. Je vais analyser chaque projet pour sa valeur. Je ne suis pas à vendre et je ne serai jamais à vendre , a insisté M. Marchand.

Le maire a rappelé qu’il n’appuierait pas le projet tant et aussi longtemps que le gouvernement n’aura pas fait la démonstration, études et données à l’appui, des effets bénéfiques du 3e lien, notamment sur la circulation automobile et l’utilisation du transport en commun.

Pour l’instant, Bruno Marchand continue de craindre les impacts du projet d’infrastructure sur l’étalement urbain et l’empreinte carbone.

Avec la collaboration de Louise Boisvert