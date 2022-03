Affaire Carpentier : le Bureau du coroner ordonne un complément d’investigation

Dans le reportage diffusé le 10 mars 2022, plusieurs policiers et ex-policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont mis en lumière les ratés de l’opération de recherches du père et de ses deux filles, à la suite d’un mystérieux accident survenu sur l’autoroute 20, le 8 juillet 2020.

Entre autres, une piste solide, suivie après la découverte de traces de pas, a été abandonnée au profit d’une autre. Une erreur, selon un policier à la retraite rencontré par la journaliste Marie-Pier Bouchard. L’offre de soutien du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a également été refusée.

Au cœur du problème : la désorganisation des équipes de recherches à la suite d’une restructuration qui a vu l’abolition des unités d’urgence permanentes basées à Mascouche, Saint-Hubert et Québec.

Des policiers lors des recherches, le 11 juillet 2020, à Saint-Apollinaire Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ces révélations ont incité la coroner en chef à demander à la coroner Sophie Régnière, qui avait déposé ses trois rapports initiaux en novembre 2021, de rouvrir son investigation, en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès.

À la suite de cette diffusion, [le Bureau du coroner] a également reçu d’autres informations qui n’avaient jamais été transmises à la coroner au moment de son investigation. L’ensemble de ces nouveaux éléments amènent la coroner en chef, de concert avec la coroner Me Sophie Régnière, à statuer sur la nécessité de procéder à un complément d’investigation , a fait savoir le Bureau du coroner dans un communiqué émis en milieu d’après-midi, lundi.

Enquêteur du Service de police de la Ville de Montréal SPVM

La coroner sera appuyée dans sa tâche par un enquêteur du Service de police de la Ville de Montréal, un corps de police n’ayant aucunement été impliqué dans ce dossier à ce jour .

Elle sera donc en mesure de recueillir toute l’information et la documentation pertinentes ainsi que de rencontrer de nouveaux témoins , peut-on encore lire.

Après avoir analysé l’ensemble des nouveaux éléments recueillis, Me Sophie Régnière pourra amender ses rapports existants ou recommander à la coroner en chef d’ordonner une enquête publique.

La coroner Géhane Kamel a présidé les deux dernières enquêtes publiques tenues au Québec, soit celle sur les décès en CHSLD pendant la pandémie de COVID-19 et l'autre sur le décès de Joyce Echaquan. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Enquête publique demandée

Au cabinet de la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault, on a affirmé prendre acte de la décision de la coroner et laisser les enquêteurs travailler .

Dans l’opposition, si on se réjouit de voir que les révélations de Radio-Canada dans ce dossier ne resteront pas lettre morte, on continue de demander une enquête publique sur les événements.

D’un côté, je suis content, parce qu’il y a un aveu clairement là que la première enquête du coroner était incomplète et il y a des données qui manquaient. Ça, c’est un pas en avant. La ministre ne voulait pas le reconnaître la semaine dernière en chambre et je suis content que là, la coroner en chef le reconnaisse , a commenté d’entrée de jeu le député solidaire Sol Zanetti.

Sol Zanetti, député de Jean-Lesage et porte-parole de Québec solidaire (QS) en matière de santé et de services sociaux Photo : Radio-Canada

Ce dernier se questionne toutefois sur l’expertise en recherche de l’enquêteur du SPVM qui prêtera main forte à la coroner. Il souhaite également que l’investigation s’intéresse aux motifs qui ont amené la ministre Guilbault à démanteler les unités de recherche.

« Il ne faut pas que cette investigation-là se restreigne à ce qui s’est passé sur le terrain. Il faut que cette investigation-là regarde quelles décisions politiques ont mené au problème de fonctionnement qu’on a pu observer. Je pense que l’enquête publique pourrait aller jusque-là. » — Une citation de Sol Zanetti, député de Jean-Lesage et porte-parole de Québec solidaire en matière de santé et de services sociaux

Au Parti québécois, le porte-parole en matière de santé et de transport Joël Arseneau estime qu’il va de la sécurité de la population qu’une unité de recherche permanente soit rapidement remise sur pied à la Sûreté du Québec.

Il nous semble évident que des directives devraient être lancées à l’effet que l’équipe qui a été démantelée en février 2019 n’a toujours pas été reconstituée et que la santé et la sécurité des gens est toujours, d’un certain point de vue, à risque puisque, selon des propos recueillis auprès d’agents de la SQ, on n’est toujours pas mieux équipés qu’en juillet 2020 pour faire face à des disparitions , a mentionné le député péquiste, qui espère l’ouverture d’une enquête publique.

Joël Arseneau, chef parlementaire du Parti québécois et porte-parole en matière de transports et de sécurité publique Photo : Radio-Canada

Même son de cloche du côté du député libéral et porte-parole en matière de sécurité publique, Jean Rousselle.

De 2020 à aujourd'hui, il s'est passé quoi? Il se passe rien. On s'attend-tu à un autre malheur qui arrive? Je suis content à quelque part qu'il y ait une ouverture d'enquête, mais ça prend plus que ça. Ça prend une enquête publique pour vraiment aller au fond des choses.

À cet égard, le député de Vimont interpelle la ministre de la Sécurité publique.

« Elle, la ministre en charge, c'est elle qui est là depuis 2018. Elle a fait quoi et elle va faire quoi? C'est ça que je veux entendre d'elle. » — Une citation de Jean Rousselle, député de Vimont et porte-parole libéral en matière de sécurité publique

D’ici à la conclusion de son investigation, le Bureau du coroner ne fera aucun commentaire concernant son annonce dans un souci de respecter son obligation de confidentialité.

Avec les informations de Marie-Pier Bouchard, d’Alexandre Duval et de Colin Côté-Paulette