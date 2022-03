T.N.-O. : Hay River sans médecin d’urgence pendant une semaine

On fait aussi de l’information en format collation.

L’Autorité de la santé et des services sociaux de Hay River a publié, vendredi, un avis selon lequel la communauté n’aura accès qu’à une infirmière praticienne et un médecin de famille durant cette période, en plus du personnel infirmier.

Selon l’avis signé par Erin Griffiths  (Nouvelle fenêtre) , chef de la direction, les malades qui se présentent aux services d’urgence seront vus et triés par le personnel infirmier, qui pourra consulter un médecin de l'hôpital territorial Stanton de Yellowknife par téléphone.

Le chef de la direction ajoute qu’en dépit des efforts de recrutement, d'autres départs et une pénurie sans précédent de personnel sont à prévoir pour les six prochains mois.

Ainsi, toujours selon l’avis, le nombre de lits du centre de santé passera de 12 à 6 à compter du 1er avril.

« Davantage de patients seront transférés vers d’autres collectivités pour recevoir des soins ou des traitements. » — Une citation de Erin Griffiths, chef de la direction, Autorité de la santé et des services sociaux de Hay River

Les départs, peut-on lire, sont dus à des raisons personnelles telles que la retraite ou d’autres défis professionnels ailleurs au pays.