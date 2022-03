Le projet d’abattoir régional bien reçu par le milieu agroalimentaire

L’abattoir mobile permettrait l’abattage d’environ 1500 bovins annuellement, ce qui correspond à environ 14 % de la consommation régionale. Le boeuf jeannois et saguenéen pourrait donc être accessible en épicerie, en boucherie et dans les restaurants.

La majorité de la viande qu'on mange ici ne vient même pas du Québec. J'ai décidé de transformer ma viande ici, même si ça me coûte pas loin d'un bras et d'une jambe pour l'envoyer à Québec et revenir , explique Jennifer Harvey, propriétaire de la ferme L’air de boeuf et de la salle de découpe L’air bête.

Avant qu'il ne revienne dans sa salle de découpe à Alma, le boeuf de Jennifer Harvey est abattu à l’extérieur de la région.

Le projet d'un abattoir mobile régional lui permettrait d'avoir un meilleur rapport qualité-prix pour sa viande.

Ce serait une mégasolution. Ça nous permettrait de sauver énormément d'argent. On aurait moins besoin d'intermédiaires, moins besoin de donner de parts de profit à tout le monde pour les payer. C'est sûr que le prix pourrait baisser , poursuit Jennifer Harvey.

Les possibilités d’obtenir de la viande fraîche plus souvent seraient aussi accrues.

Jennifer Harvey, propriétaire du centre de transformation L'air bête à Alma, a sa propre salle de découpe. Elle souhaite l'arrivée d'un abattoir mobile afin de favoriser la viande régionale. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Pour la directrice de La Tablée du Lac, une boucherie artisanale à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, la constance de la qualité du bœuf est primordiale.

On a de la viande AAA Angus dans 95 % des cas. Donc si on a des abattoirs régionaux, [il faut] que les standards restent tout le temps pareils pour que le client sache toujours que le morceau de viande qu'il va acheter va toujours goûter la même chose , pointe Mariann Harvey, directrice générale de La Tablée du Lac.

Le propriétaire du restaurant Le Charnu, à Alma, soulève pour sa part un élément important : une fois la bête abattue, elle doit se rendre jusqu'à son restaurant.

Qui nous le distribue? Où on le prend? C'est le distributeur qui doit nous fournir la viande. C'est lui qu'il doit se stocker en viande locale , relève Frédéric Dufour.

Une étude en cours

L'étude de faisabilité en cours concernant le projet d'abattoir mobile permet d'affirmer qu'il faudrait décupler la quantité de salles de découpe comme celle de Jennifer Harvey pour faire cheminer le bœuf local jusqu’aux restaurants, boucheries et épiceries.

C'est de la saine compétition. On mange tellement de viande encore aujourd'hui qu'il y a encore de la place sur le marché , croit Jennifer Harvey.

Le projet d'abattoir mobile n'est donc pas une finalité, mais plutôt un outil important afin de favoriser l’émergence d’une filière de viande au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

D'après le reportage de Romy Boutin St-Pierre