Olivier-Luc Haché a cru à la victoire des Aigles Bleus jusqu’à la dernière minute

On y a cru jusqu’à la dernière minute! , lance le joueur.

Plus de 1000 personnes ont assisté au match à l’aréna Jean-Louis-Lévesque de Moncton.

La tension était à son comble, surtout à la fin du match. Olivier-Luc Haché dit qu'il a senti l’énergie des partisans lorsqu’il a marqué l’unique but des Aigles Bleus, en troisième période.

« Ça m'a donné de gros frissons, la foule qui était derrière nous autres, ça nous a donné un petit boost d'énergie pour finir la game, on était content de voir que l’aréna était encore plein comme ça. » — Une citation de Olivier-Luc Haché, joueur des Aigles Bleus

Les Aigles Bleus ont connu un début de saison difficile, avec de nombreux blessés, comme le souligne le jeune joueur. Malgré tout, Olivier-Luc Haché est satisfait de la performance de son équipe.

On est tous fiers de nous autres et je pense qu’on a tout donné sur la glace hier soir , dit-il.

Il se dit fier de jouer pour les Aigles Bleus, une formation reconnue pour son esprit d’équipe, selon lui.

Olivier-Luc Haché souligne que les joueurs recrutés, comme lui, vont continuer à prendre de l'expérience et que l’avenir est prometteur pour l’équipe.

On n’a pas eu l’année qu’on espérait, mais dans les séries, on a joué du bon hockey et ça nous a donné, c’est prometteur pour l'année prochaine et on est content de la façon qu’on a fini au moins , ajoute-t-il.

D’après les informations de Michèle Brideau